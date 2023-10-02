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大直另類受災戶…議員爆欠旅館逾千萬 蔣萬安：一定要基泰負責

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員許淑華指出，這一個月市府未撥付安置災民的相關費用破千萬元，讓旅宿業者成為「另類基泰大直受災戶」，蔣萬安今表示，這部分一定會要求基泰負起責任。記者林麗玉／攝影
議員許淑華指出，這一個月市府未撥付安置災民的相關費用破千萬元，讓旅宿業者成為「另類基泰大直受災戶」，蔣萬安今表示，這部分一定會要求基泰負起責任。記者林麗玉／攝影

大直民宅塌陷案，塌陷的25戶單號棟已拆除，目前正進行整地，不過今天有議員許淑華踢爆，市府最高調用245間飯店房間協助災民安置，儘管9月25日安置戶已返家，但這一個月市府未撥付安置災民的相關費用破千萬元，讓旅宿業者成為「另類基泰大直受災戶」。台北市長蔣萬安今天則表示，這部分一定會要求基泰負起責任。

許淑華說，基泰大直案發生近月，為了協助安置鄰損的455位災民，北市府最高曾調用245間飯店房間協助安置，這樣緊急安置協助到9月25日，大部分的安置戶已回家居住。後續持續針對25戶災民因房屋倒塌需長期安置。

不過許說，旅宿業者配合市府在短期內調用大量房間，協助安置受災戶，但這一個月來，市府不只未撥付安置災民的相關費用，讓旅宿業者成為「另類的基泰大直受災戶」；更誇張的是市府居然還要求緊急協助的旅宿業者，必須給予折扣這是在剝削業者替基泰省錢嗎？

許淑華說，經她詢問都發局，基泰公司提供的一億元早於9月12日就已撥入都發局的安置專戶，該款項也早可依法動支。但市府卻遲遲未動作，讓旅宿業者也感受到墊付的壓力！

議員也提醒市長蔣萬安，旅宿業者協助市府安置災民是美意，市府也應該儘速撥付相關款項，別讓協助政府救災的美意變成另一場災難，希望蔣萬安責成相關局處儘速作業給付賖帳款項。

對此，蔣萬安今天視察流感疫苗開打時表示，這部分一定會要求基泰負起責任，我想後續會請各局處，不管是觀傳局、民政局等積極協助，不僅是住戶、受損戶、旅宿業者等，都會要求基泰盡快負起責任。

議員許淑華指出，這一個月市府未撥付安置災民的相關費用破千萬元，讓旅宿業者成為「另類基泰大直受災戶」。圖／引用自議員許淑華臉書
議員許淑華指出，這一個月市府未撥付安置災民的相關費用破千萬元，讓旅宿業者成為「另類基泰大直受災戶」。圖／引用自議員許淑華臉書

蔣萬安 許淑華 大直民宅傾斜 基泰建設

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