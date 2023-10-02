大貓熊何時才能到戶外玩耍？園方：氣溫偏高 符合1條件就開放
雖然秋分已過，但北台灣天氣仍持續高溫，連帶影響動物活動狀況，台北市立動物園表示，雖然時序已到秋天，理應讓大貓熊到戶外活動區走動，但是天氣預報顯示氣溫偏高，需等到戶外氣溫低於26度，才會開放大貓熊家族可以輪流到戶外活動場來活動，保育員目前已將戶外整理完成，等待大貓熊出來玩耍。
園長諶亦聰指出，大貓熊原始分布地在中國陝西南部、甘肅及四川等地，主要棲息在海拔1500-3000公尺高的落葉闊葉林、針闊混合林和亞高山針葉林帶以及亞熱帶的山地竹林內，但台灣北部為副熱帶季風氣候，在照養大貓熊時就要特別注意室外的環境溫度變化，來決定是否能讓大貓熊到戶外場活動。
北台灣近日氣溫變化幅度變大，雖然颱風帶來一些涼意，看著一周天氣預報卻還無法告別持續炎熱的「秋老虎」天氣，園方表示，保育員在9月初就已經完成戶外活動場的各項整理工作，如割草、修剪樹枝、瀑布水池清理等，當戶外氣溫低於26度，適合大貓熊到戶外活動場玩耍探索，保育員就會盡量讓大貓熊可以輪流到戶外活動。
此外，目前位在溫帶動物區，經常在名稱上讓大家弄混的「小（紅）貓熊」家族，平常是開放室內外活動場自由進出，現在午後秋高氣爽天氣有變涼的趨勢，小貓熊比較不會因戶外太熱而躲進室內避暑。
園方說明，小貓熊喜歡在戶外舒爽的氣溫下活動，穿梭於草地自在攀爬休息，小貓熊的天空步道也會重新開放，讓民眾可以近距離觀察觀察動物的各種行為。
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