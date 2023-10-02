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傳家長拒高端不讓孩子打流感疫苗 新北：今打的是東洋
公費流感疫苗自今開始施打，因接種廠牌中有約占1成的高端，部分家長傳出不讓孩子在校園接種，要自費接種選廠牌。新北市副市長劉和然說，今日接種的廠牌不是高端而是東洋，目前並未有類似情況，且疫苗是由中央統一配送，無法知道配送什麼疫苗，家長若有疑慮也不會強迫孩子施打。
劉和然今赴新莊頭前國小視察流感疫苗接種情況，他說從今日起至11月17日約一個半月時間，衛生局委託24家醫療團隊，進到新北市高國中小及五專共402校、約37萬學生入校施打。由於秋冬是流感好發季節，研究顯示社區傳播會因入校施打減少傳染，而頭前國小孩子以往流感疫苗打率7成5，今年成長至8成5，剩下1成5的學生，可拿補打單到新北690家醫療院所接種。
劉也提及，除中央公告的公費對象外，新北也自編預算擴大免費施打對象，包括經濟弱勢、身心障礙者、6至18歲未註冊入學者、產後護理之家非醫事工作人員、客運司機及校園集中接種學校教職員工等，一併納入疫苗保護傘，總計約百萬市民可享公費施打疫苗服務。
疾管署日前公布，今年公費流感疫苗共採購4個廠牌，其中國光生技349.3萬劑約占5成、賽諾菲192.1萬劑、台灣東洋86.4萬劑，及高端70.7萬劑約占1成。傳出有家長不想孩子打高端，因而放棄校園接種。劉和然說，今日施打廠牌為東洋，目前並未有類似情況，且中央是統一配送，無法知道配送什麼疫苗，也沒辦法統計有哪些學校會接種高端，但市府完全尊重家長的意願，若家長有疑慮會再給補打單至690家醫療院所施打。
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