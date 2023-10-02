快訊

38歲「中國巴菲特」突傳死訊 網傳旗下基金踩雷地產股

郭璽指控馬文君洩潛艦國造資料 法務部長：高檢署將分案

中颱小犬進逼明發陸警 東半部防豪雨、西半部留意「狹管效應」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳家長拒高端不讓孩子打流感疫苗 新北：今打的是東洋

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
頭前國小學生今接種流感疫苗，廠牌為台灣東洋。記者劉懿萱／攝影
頭前國小學生今接種流感疫苗，廠牌為台灣東洋。記者劉懿萱／攝影

公費流感疫苗自今開始施打，因接種廠牌中有約占1成的高端，部分家長傳出不讓孩子在校園接種，要自費接種選廠牌。新北市副市長劉和然說，今日接種的廠牌不是高端而是東洋，目前並未有類似情況，且疫苗是由中央統一配送，無法知道配送什麼疫苗，家長若有疑慮也不會強迫孩子施打。

劉和然今赴新莊頭前國小視察流感疫苗接種情況，他說從今日起至11月17日約一個半月時間，衛生局委託24家醫療團隊，進到新北市高國中小及五專共402校、約37萬學生入校施打。由於秋冬是流感好發季節，研究顯示社區傳播會因入校施打減少傳染，而頭前國小孩子以往流感疫苗打率7成5，今年成長至8成5，剩下1成5的學生，可拿補打單到新北690家醫療院所接種。

劉也提及，除中央公告的公費對象外，新北也自編預算擴大免費施打對象，包括經濟弱勢、身心障礙者、6至18歲未註冊入學者、產後護理之家非醫事工作人員、客運司機及校園集中接種學校教職員工等，一併納入疫苗保護傘，總計約百萬市民可享公費施打疫苗服務。

疾管署日前公布，今年公費流感疫苗共採購4個廠牌，其中國光生技349.3萬劑約占5成、賽諾菲192.1萬劑、台灣東洋86.4萬劑，及高端70.7萬劑約占1成。傳出有家長不想孩子打高端，因而放棄校園接種。劉和然說，今日施打廠牌為東洋，目前並未有類似情況，且中央是統一配送，無法知道配送什麼疫苗，也沒辦法統計有哪些學校會接種高端，但市府完全尊重家長的意願，若家長有疑慮會再給補打單至690家醫療院所施打。

部立台北醫院團隊今日為頭前國小學生接種流感疫苗。記者劉懿萱／攝影
部立台北醫院團隊今日為頭前國小學生接種流感疫苗。記者劉懿萱／攝影
新北市副市長劉和然今赴新莊頭前國小視察流感疫苗接種。記者劉懿萱／攝影
新北市副市長劉和然今赴新莊頭前國小視察流感疫苗接種。記者劉懿萱／攝影

流感疫苗 高端 劉和然

延伸閱讀

流感開打傳家長拒高端 蔣萬安：民眾有知的權利 會向中央反映

新北議會大戰未歇！無黨議員想質詢 綠營搶過資料嗆：打我啊

議會亂鬥！議長裁定施政報告改書面 藍批綠把議場當秀場

新北議會大亂鬥 議長與綠議員講台對嗆影片曝光

相關新聞

流感開打傳家長拒高端 蔣萬安：民眾有知的權利 會向中央反映

全台流感疫苗開打，台北市長蔣萬安今天到聯合醫院仁愛院區視察開打狀況。由於這次的公費流感疫苗，其中約一成為高端廠牌，傳出有...

新北設計展周五登場 城市再造秀生活美學

2023新北設計展本周五登場，各項準備進入最後確認階段，其中「城市再造」E展區被視為城市改造的篇章，匯集新北市11種類型...

綠控公務計程車折扣轉嫁司機吸收？ 市府：已展開調查

新北市議員卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜今舉行記者會，指控新北市每年約編列1千萬提各機關公務搭乘計程車，市府採購契約享有86%...

大直街災民安置居住 議員指北市府欠旅宿費未付

台北市大直街民宅下陷案，市政府完成塌陷25戶建物拆除。民進黨台北市議員許淑華今天指出，北市府調用旅宿業者房間協助安置災民...

傳家長拒高端不讓孩子打流感疫苗 新北：今打的是東洋

公費流感疫苗自今開始施打，因接種廠牌中有約占1成的高端，部分家長傳出不讓孩子在校園接種，要自費接種選廠牌。新北市副市長劉...

救內科交通 蔣萬安推ESG綠運輸

台北市政府為緩解內湖交通壅塞，並推動節能減碳，在內湖科技園區推動ESG通勤碳足跡計畫，鼓勵內科員工通勤優先使用綠運輸，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。