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流感開打傳家長拒高端 蔣萬安：民眾有知的權利 會向中央反映

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
傳出有家長不想讓孩子施打高端的流感疫苗，蔣萬安今天表示，他會請衛生局向中央反映，民眾「有知的權利」，會請衛生局向中央反映。記者林麗玉／攝影
傳出有家長不想讓孩子施打高端的流感疫苗，蔣萬安今天表示，他會請衛生局向中央反映，民眾「有知的權利」，會請衛生局向中央反映。記者林麗玉／攝影

全台流感疫苗開打，台北市長蔣萬安今天到聯合醫院仁愛院區視察開打狀況。由於這次的公費流感疫苗，其中約一成為高端廠牌，傳出有家長不想讓孩子施打高端的流感疫苗，蔣萬安今天表示，他會請衛生局向中央反映，的確有很多民眾認為希望可以事前知道施打疫苗的廠牌，「有知的權利」，會請衛生局向中央反映。

北市衛生局長陳彥元表示，對於有民眾不想施打高端的流感疫苗，目前北市府兩個作發，第一，如果有民眾不願意接種某廠牌，可以在準備接種時，問一下護理師或醫師接種哪一個廠牌，如果是不願意接種的廠牌，也許不是高端，只要不願意接種的廠牌，都可以當下講不要施打，因疫苗還是要打在人的身上，還是會尊重。

另外，北市府也會再跟疾管署反映這個情況，由疾管署統一決定，若未來遇到相關的公費疫苗如高端等，如果民眾不願意施打，有沒有什麼樣方式，是否由民眾挑選疫苗等，會由中央統一決定。

北市衛生局長陳彥元表示，如果有民眾不願意接種某廠牌，可以在準備接種時，問一下護理師或醫師接種哪一個廠牌，會尊重。記者林麗玉／攝影
北市衛生局長陳彥元表示，如果有民眾不願意接種某廠牌，可以在準備接種時，問一下護理師或醫師接種哪一個廠牌，會尊重。記者林麗玉／攝影

流感疫苗 高端 蔣萬安

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