大直街災民安置居住 議員指北市府欠旅宿費未付

台北市大直街民宅下陷案，市政府完成塌陷25戶建物拆除。民進黨台北市議員許淑華今天指出，北市府調用旅宿業者房間協助安置災民，迄今仍未撥付相關費用，呼籲應盡快給付。

基泰建設日前施工不慎造成台北市大直街民宅下陷，北市府自9月26日起拆除重災戶建物，截至昨天完成拆除和進行整地，後續將進行相關都更說明會，以確立後續重建方向。

許淑華上午透過臉書發文表示，基泰大直案發生近1個月時間，為協助安置鄰損的455名災民，北市府最高曾調用245間飯店房間協助安置，如此的緊急安置協助，截至9月25日多數安置戶已回家居住。

另外，因25戶重災戶居民因房屋倒塌，後續也針對其進行長期安置。

許淑華指出，旅宿業者配合北市府在短期內調用大量房間，協助安置受災戶，但受災戶大多已於9月25日返家，北市府這一個月來不只未撥付安置災民的相關費用，還讓旅宿業者成為「另類的基泰大直受災戶」。

她說，更誇張的是北市府居然還要求緊急協助的旅宿業者須給予折扣，質疑是否在剝削業者替基泰省錢。

許淑華表示，經和北市府詢問確認，基泰公司所提供的新台幣1億元早於9月12日就己撥入安置專戶，這筆款項早可依法動支，但北市府卻遲遲未動作，讓旅宿業者備感墊付壓力。

許淑華提醒，旅宿業者協助北市府安置災民是美意，台北市長蔣萬安應儘速撥付相關款項，別讓協助政府救災的美意變成另一場災難，希望蔣萬安責成相關局處，儘速完成作業給付賒帳款項。