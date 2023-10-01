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開幕才4天 裕隆城晚間地下一樓火警 很快就撲滅

紙風車大火後演「順風耳的新香爐」台中首場吸引6000人

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
小朋友欣賞兒童戲劇天團「紙風車」劇團表演的「順風耳的新香爐」，小朋友開心與立委江啟臣自己拍，到處開心笑容。圖／江啟臣提供
小朋友欣賞兒童戲劇天團「紙風車」劇團表演的「順風耳的新香爐」，小朋友開心與立委江啟臣自己拍，到處開心笑容。圖／江啟臣提供

紙風車劇團，10月1日今晚在豐原體育場演出「順風耳的新香爐」，現場觀眾逾6000人，文化局長陳佳君表示，市府10月推出「台中雙十國慶周」系列活動，場場精彩，歡迎大手牽小手共襄盛舉。

中秋連假最後一天，紙風車劇團演出平安大戲「順風耳的新香爐」為觀眾畫下假期圓滿句點。

立委江啟臣指出，為了讓豐原山城的孩子過個幸福的中秋節，去年底特別向市長盧秀燕建議，邀請「兒童戲劇天團」紙風車來演出，讓全場歡笑聲不斷。

江啟臣表示，距上次紙風車劇團在豐原演出已隔兩年，2020年紙風車劇團發生大火，不少道具受損，新道具完成後第一次到台中演出，帶來愉快感動的夜晚。未來會持續爭取相關活動，不只在豐原，包含山城地區。

文化局表示，「順風耳的新香爐」改編自兒童文學作家李潼同名小說，從順風耳尋找香爐的奇幻旅程，看見面對挫折與自我挑戰的勇氣。順風耳象徵面對無可預知的未來，勇氣十足的孩子，而爸媽如同媽祖，是家裡的守護神，放手讓順風耳去尋找自己的新香爐，與世界碰撞中找到成就感與價值。

紙風車劇團表示，疫情期間，「順風耳的新香爐」以線上劇場方式，累計27萬名觀眾。

文化局說明，10月9、10日「112國慶焰火在台中」系列活動正式登場，10月13日至10月22日「台中爵士音樂節」在市民廣場開演，歡迎全國民眾共襄盛舉，更多活動資訊可上市府官網(https://www.taichung.gov.tw/)及文化局官網(https://www.culture.taichung.gov.tw/)查詢。

文化局長陳佳君介紹台中10月慶典活動，歡迎大家玩台中。圖／文化局提供
文化局長陳佳君介紹台中10月慶典活動，歡迎大家玩台中。圖／文化局提供
台中市文化局邀請紙風車劇團到豐原演出，吸引約6000人觀賞。圖／文化局提供
台中市文化局邀請紙風車劇團到豐原演出，吸引約6000人觀賞。圖／文化局提供

紙風車 文化局 國慶焰火

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