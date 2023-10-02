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新莊高中用地解編 攤商憂生計

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新莊高中二用地現況為新莊中美市場、美秀市場。圖／新北市城鄉局提供
新莊高中二用地現況為新莊中美市場、美秀市場。圖／新北市城鄉局提供

新北市政府預計解編新莊2處公保地，將5.57公頃高中用地解編為住宅區、公園及市場用地，以市地重劃方式讓地主可分回55%土地。城鄉局上周辦該案二次公展說明會，美秀市場張姓經營者說，詢問附近公保地主皆不願讓市場承租，擔憂解編後攤商生計該何去何從？

市府2013年辦新莊高中一、高中二公保地解編第一次公展，歷經10年終在今年4月通過內政部都委會審議，地主解編後從分回50%提高為55%，需再次辦公展。該案是經附帶條件通過，若都市計畫審定後，市府需1年內完成市定重劃計畫書。

城鄉局上周在新莊公所辦說明會，約百位民眾到場，包含地主、市場經營者等。議長蔣根煌說，市長侯友宜允諾地主可回分55%，地主較能接受，高中二部分規畫成市場用地，容積率還要再討論，怕未來興建成公有市場不夠用。

議員林秉宥說，現行方案大致底定，高中一預計建設新莊第二運動中心，要蓋50米游泳池，主張現行建蔽率30%、容積率120%再放寬。高中二用地現況使用密度高，有中美市場、美秀市場在使用，解編後的市場用地要涵蓋遷移的新莊第一公有市場，空間恐不敷使用，應考慮放寬建蔽率、容積率。

美秀市場張姓經營者說，透過市場處得知附近有兩塊公保地現況為停車場，地主沒有意願出租給攤商，接下來面臨拆遷、改建，憂心下一步該何去何從？

城鄉局都市計畫科長鄭博仁說，中美、美秀市場是私有市場，在都市計畫中第一步需要先找公保地，才能合法申請攤販使用，市場處提供附近私有的公保地資訊，同時盤點市有地讓攤商中繼安置。

都市計畫

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