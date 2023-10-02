加速垃圾清運 新北將設智管中心

每逢節慶或颱風過後，常有家戶垃圾過量問題，導致垃圾車進焚化廠塞車，影響清運時間。新北市環保局正籌畫成立「廢棄物智能管理中心」，掌握垃圾車清運軌跡、新北市29區清運量與焚化廠處理量能大數據，輸入相關參數，有助於最佳化垃圾車派遣與焚化量調度，垃圾車進廠免塞車，民眾不必在路邊苦等。藍綠民代對透過科技精準調度車輛與人力表示贊同。

資通專家、信諾科技總經理陳冠榮指出，過去垃圾清運多透過人為管理排出車輛班表，如2個清運點可能是用彼此間距來計算，但2個站點間，還有住戶多寡等因素，可能會有極大垃圾量差異，若透過大數據分析，可做出最合適人力與車輛派遣，垃圾車準點會愈來愈高。

新北現有3座焚化爐，每座焚化爐操作會有量能限制，透過開發演算模式，利用AI智能調度，若出現焚化爐量能不足時，或有爐子維修，即能立刻調度到他廠，避免垃圾車在焚化廠塞車。

環保局廢棄物處理規畫科長李勇敏說，過去垃圾車與焚化廠量能操作仰賴人員經驗調度，可能因此失準，藉由AI數據收集，能最佳化垃圾調度，結合新北市垃圾車機GPS系統，可即時掌握目前還有多少車輛在外，透過智能調度，縮短作業時程，提高垃圾車清運效率。

明年上半年將設智能管理中心，新北已在五股夏綠地啟用AI分選垃圾廠，透過機械手臂快速自動化分選回收來的資收物，可大幅減少資收物，提升再利用率。