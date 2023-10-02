大直塌陷宅拆完了 今修側溝

台北大直民宅塌陷的單號棟25戶，從上月26日開始拆除，已經提早5天拆完，昨天開始整地。為了確保拆除安全穩定，台北市副市長李四川昨天再度前往現場視察進度及狀況，李四川表示，目前塌陷棟拆除，已把1至9號受災住戶房子拆到一樓，原則上已開始整地，拆除這幾天，市府每天都有監測，並公布資料，一切都相當穩定、也很安全。

由於接下來颱風小犬可能來襲，李四川表示，今天除持續整地外，市府也會開始修復損壞的側溝，若側溝來不及完成，也會有臨時抽水機具進駐。

李四川表示，塌陷棟的地下部分不會再開挖，會用回填方式將底下基礎填死，對旁邊住戶來說，就沒有影響的問題。至於拆除的這幾天，他還是要再度對周邊鄰居住戶說抱歉，拆房帶來很大困擾，請住戶見諒。

對於附近民宅受損部分，李四川也承諾，這幾天會要求基泰針對每一戶修復，但因有人不希望基泰來修，市府也同意住戶自己雇工，經費會依照鑑定的經費補償給住戶。

另外，後續的受災戶重建、公辦都更等事宜，李四川說，目前25戶受災戶中，的確有部分想跟基泰合作重建，但也有住戶告知希望與市府公辦都更，市府最後還是會與基泰協商，會尊重所有住戶的意願。目前市府已與25戶召開公辦都更說明會，非25戶的周邊住戶則會在兩周內，由都發局計算出公辦都更的條件等，10月會再召開說明會。