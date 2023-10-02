U-Sport首日出狀況 挨轟趕鴨子上架

為提升市民運動習慣，北市體育局推出「U-Sport台北樂運動計畫」，前天開放民眾於運動中心使用，卻有人要用U幣遭拒，甚至首波僅近4成民眾申請，今天上午將開放第二波登記，有議員質疑，蔣萬安的U-Sport政策疑似趕鴨子上架，若未能確保各場館使用介接順暢，恐讓民眾申請意願低，讓規律運動人口從目前37%，提升至40%目標恐難達成。體育局回應，將加強教育訓練及課程說明。

對於台北市推動U-Sport台北樂運動計畫，有健身教練認為，鼓勵運動最重要是方便，除系統要簡單好用，更重要是地域性，目前僅12家運動中心參與計畫，建議可與民間健身房合作，也促進運動產業發展。

北市府試辦「U-Sport台北樂運動計畫」，9月30日起，申請民眾可在北市運動中心使用U幣，23歲以上至64歲市民可申請1500U幣折抵運動消費，不過開辦第一天就有民眾反映，前往士林運動中心欲使用「台北通」1500U幣，卻被告知無法用，白跑一趟，現場人員解釋是因系統問題，1500U幣要到10月2日才能用。

北市議員林延鳳批，體育局的「U-Sport」政策趕鴨子上架，讓士林區民眾成次等公民，若未確保各場館系統介接順暢，恐怕還有更多場館出現非預期狀況。

林延鳳更質疑，第一波申請人數僅約4成，接下來第二階段申請也看不出體育局積極推廣，若連試辦的3500多萬預算都能搞得七零八落，誰敢讓明年預算擴增至1億2千多萬。

對於議員質疑，體育局回應，上路前都有完成系統測試與演練，對於士林運動中心有民眾無法使用，經查證是有2人出現設定問題，在現場人員協助下，已順利使用U幣入場；有民眾稱士林運動中心要到2日才可使用U幣，則是因購買2日套裝課程，其他單次性入場折抵消費均正常使用。

體育局運動產業科長李榮晉表示，第一波有民眾反映登記時間太短，今天起的第二波登記會拉長至14天，加大力道宣傳，目標是今年2萬份全數發完。