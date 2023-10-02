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新聞分析／善用蘿蔔與棒子 讓交通政策更有成效

聯合報／ 本報記者林麗玉

北市前市長柯文哲直言「沒救了」的內科交通，成蔣萬安接任後的施政重點，儘管加密捷運文湖線班次、尖峰時段加強見警率，還有1200月票吃到飽，但每到尖峰仍塞車，蔣萬安要救內科交通，除多管齊下，能否善用蘿蔔與棒子，也是一大考驗。

內科塞車已被認為非單純交通問題，而是都市計畫的整體設計，早年北市都市計畫的內湖人口7.5萬，有科技園區後，很快暴增到30萬人，一到上下班尖峰，就出現塞爆窘境。

也因內科擠進太多上班人口，加上開車者太多，唯一解方只能讓開車族轉乘大眾運輸，市府曾推文湖線早鳥優惠票，到近期1200月票吃到飽，要轉移開車行為誘因似仍不大。

被視為最終解方的捷運東環段，儘管蔣萬安指示加速推動，還有里長喊出應重新評估蓋港墘橋，但從評估到興建完成，過程漫長，蔣萬安任內要讓民眾對內科交通改善有感，恐是難上加難的考題。

如今市府要透過內科企業自發配合減碳不開車，不失為可行對策，但成敗關鍵仍在企業主動配合意願，響應企業究竟有多少？減碳成效如何？或許蔣政府也應善用蘿蔔與棒子，才能讓政策更有成效。

蔣萬安 塞車 吃到飽

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