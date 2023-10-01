北市兒童新樂園出現簡體字贈品尺！竟推廣中國教育課程 北捷回應了

台北市議員顏若芳指出，民眾帶小朋友赴市立兒童新樂園遊玩，卻收到簡體字贈品尺，且贈品竟是推廣中國的教育課程。北捷表示，清查後無此贈品，已要求廠商溯源確認產品資訊。

民進黨台北市議員顏若芳透過臉書Facebook表示，有民眾今天帶小朋友赴台北市立兒童新樂園遊玩，卻拿到1項贈品居然是寫有簡體字的卡通尺，贈品除推廣中國教育課程還附地址，不懂北市府怎會容許兒童新樂園出現推廣中國教育的贈品。

她說，此贈品若是外包廠商提供，市府難道不用進行管控，不用替台北市小朋友把關，還是因市長蔣萬安赴上海交流後默許情況，要求北市府相關單位說清楚。

負責兒童新樂園營運管理的台北捷運公司發布新聞資料表示，兒童新樂園因應中秋連假，舉辦各式應景主題活動，包含DIY手作等，接獲有民眾在社群網路反映收到短尺類贈品標示推廣中國教育課程，隨即針對各攤商、活動範圍及園區店鋪進行查核。

北捷指出，經查核20處市集攤商、7處園區店鋪，共10處市集攤商及1間店鋪致贈禮品，贈品都是無外包裝的裸品，其中短尺類贈品僅2種，皆非社群網路揭露產品。

北捷表示，為確保贈品樣式及揭露資訊無爭議，已要求廠商溯源確認產品資訊，並呼籲民眾主動聯絡並提供人事時地物等訊息，以利查證釐清，並將視狀況報警方協助處理。