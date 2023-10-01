大直塌陷民宅拆完了 李四川視察整地並防颱：明起修側溝

台北大直民宅塌陷的單號棟25戶，從上月26日開始拆除，拆除作業已經提早5天內拆完，今天進行整地。為了確保拆除作業安全穩定，台北市副市長李四川今天下午四點，再度前往現場視察進度及狀況，李四川表示，目前塌陷棟的拆除，今天已經把一至九號受災住戶房子拆到一樓，原則上已經開始整地，拆除的這幾天市府每天也都有監測，並公布資料，一切都相當穩定、也很安全。

由於接下來颱風小犬可能來襲，李四川今天也表示，明天除了整地外，北市府也會開始修復損壞的側溝，若側溝來不及完成，也會有臨時抽水機具進駐。

李四川今天視察前說明目前塌陷棟拆除進度，李四川說，今天開始整地後，地下部分就不會再開挖，會用回填的方式將底下基礎填死，對旁邊的住戶比較沒有影響問題。至於拆除的這幾天，北市府每天都有監測，也都有公布監測資料，一切都相當穩定、也很安全。

李四川也表示，他還是要再對鄰居住戶說聲抱歉，因為拆除的這幾天，確實帶來很大困擾，請住戶見諒，拆除完成後開始整地，就不會再敲除開挖，颱風來周邊住戶也會比較安心。至於附近民宅受損部分，李說，這幾天會要求基泰針對每一戶修復，但也有人不希望基泰修復，同意住戶自己去雇工，經費會依照鑑定的經費給住戶。

對於後續受災戶重建、公辦都市更新等協調，李四川表示，目前調查25戶的確有部分想跟基泰合作重建，這兩天他到工地也有住戶告知，希望與北市府公辦都更，市府最後還是會與基泰協商，也會尊重所有住戶的意願。