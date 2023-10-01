新北新莊高中用地解編 中美、美秀市場攤商憂生計沒下落

新北市府預計解編新莊2處公保地，將5.57公頃的高中用地解編為住宅區、公園及市場用地，並以市地重劃方式讓地主可分回55%土地。城鄉局上周舉辦該案二次公展說明會，由於分回比例較多，地主現場沒有反彈聲音，不過美秀市場的張姓經營者說，詢問附近公保地主皆不願讓市場承租，解編後攤商生計該何去何從？

市府2013年舉辦新莊高中一、高中二公保地解編第一次公展，歷經10年終於在今年4月通過內政部都委會審議，由於地主從解編分回50%，改分回55%，需再次辦公展。此外，由於該案是經附帶條件通過，若都市計畫審定後，市府需一年內完成市定重劃計畫書，相比一般通案需3年來說更能快速推動。

城鄉局上周在新莊公所辦說明會，現場近100多位民眾到場，包含地主、市場經營者等。新北市議長蔣根煌說，之前市長侯友宜允諾地主可回分55%，地主比較能接受，高中二部分規畫成市場用地，認為興建的容積率還需要再討論，怕未來興建成公有市場不夠用。

議員林秉宥說，現行的方案已大致底定，不過高中一預計建設新莊第二運動中心，要蓋50米游泳池，認為現行的建蔽率30%、容積率120%能再放寬。另外高中二用地現況使用密度高，已有中美市場、美秀市場在使用，未來解編成的市場用地，又要將新莊第一公有市場遷過來，空間可能不敷使用，也應考慮放寬建蔽、容積率，且這處攤商很多，認為市府應該要去評估安置問題。

美秀市場張姓經營者說，透過市場處得知，附近還有兩塊公保地現況為停車場，但跟地主詢問後並沒有意願出租給他們，接下來兩年因拆遷、改建，攤商生計該何去何從？