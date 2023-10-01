中秋連假國旅訂房不如預期！業者臉色鐵青喊「不怎麼好」 難回疫情前水準

3天中秋連假讓餐旅業者摩拳擦掌，但情況卻不理想，以新北來說，整體訂房率大約只有5至6成，相較過去疫情前全國級熱門景點應該要有的8至9成相差頗遠。新北觀旅局則表示，目前住房率已經逐漸回溫，郊區旅館也近乎滿房。

今年中秋有3天連假，不過各地國旅情況卻不是太好，墾丁業者說訂房率僅剩5成，過往超熱門的花東地區，住房率甚至還不到5成，比起以往熱門時段8、9成相差甚遠；擁有豐富觀光資源及區位優勢的新北市也是如此，一些熱門景點未見人潮，有些做出口碑的業者雖然表現不錯，但仍難回到疫情前水準。

過往像是淡水及烏來等都是熱門景點，位於烏來的雲仙大飯店表示，今年中秋及國慶的訂房都大約7成左右；淡水漁人碼頭休閒旅館業者陳孟裕談起中秋連假訂房，臉色一沉，大嘆今年訂房情況「不怎麼好」，沒有心情再多說。

新北市旅館商業同業公會指出，新北今年中秋連假住房率大約只有5至6成；該公會第11屆榮譽理事長林忠泰也說，今年情況目前的確是不太好，跟疫情前情況還是不能比。

觀旅局回應，新北市中秋節前兩天假期旅宿住房率約63.7%；去年受國境未開放影響，雙北仍主要以國際商務客為主，新北市旅館住房率約32%；前年受疫情影響，新北旅宿住房率更只有約26%。