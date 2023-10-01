重機「摩托起義」促停機車格 台北市交通局憂影響行車動線

重機團體今發動「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機「一車一格，停好停滿」，要求政府開放重機停一般機車停車格，今天下午3時將停滿饒河夜市周遭3個公有汽車停車場。對此，台北市政府交通局說，實務面臨問題就是機車格尺寸比較小，若讓重機停放部分車體會占用道路，影響行車安全，但會思考要如何取得平衡、改善停車問題。

「通勤者之歌」、「展的分享天地」等重機團體，今天發動「十月零一，摩托起義」活動，前往各地將汽車格停好停滿，活動從上午7時在石碇服務區集合，「市民乖寶寶」自下午2時集結出發，從市民大道前往停車地點，下午3時起在台北市饒河夜市舉辦大型車聚。

台北市交通局長謝銘鴻說，對於重機團體的訴求都予以尊重，但要能夠實務上解決問題比較重要。現在的機車停車格尺寸是給一般小型機車停放，大約寬0.8公尺、長2公尺，無論是黃牌或紅排重型機車，尺寸都會大於車格，若停在路邊，車體會突出車道，各縣市擔憂的是影響行車動線。

謝銘鴻說，除了車體過大外，也會排擠一般機車停車需求，現在都會區機車停車格車滿為患，供不應求，除非要調整所有機車格位尺寸，或是從汽車格著手改善，比方說現行就有把汽車格一分為二或三，可以停多輛重型機車。

謝銘鴻表示，關於重機停車權益，各界都可以理性討論，現在一般機車停車格都常常停滿，巷弄內的也如此，若把機車格加大加寬，會壓縮到一般機車停放需求，路外停車需求也都大於供給，要思考如何取得平衡、改善停車問題。