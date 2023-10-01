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3人住頂級飯店花16萬 未退房房卡被鎖 網友：不如出國玩

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民眾中秋連假帶父母到台中谷關住，在臉書社團分享入住經驗，給予差評。圖／取自臉書「好想住飯店 好康，踩雷不藏私」
民眾中秋連假帶父母到台中谷關住，在臉書社團分享入住經驗，給予差評。圖／取自臉書「好想住飯店 好康，踩雷不藏私」

民眾中秋連假帶父母到台中谷關頂級飯店入住，3天2夜3人費用16萬元，民眾在臉書社團發文抱怨「付了16萬換到尚未退房就被鎖房卡待遇」，他給該飯店差評；台中市觀旅局今天表示，近日將派員稽查，要求業者加強服務品質，確保消費者權益；記者打電話詢問業者，目前未獲回應。

許多網友看到3人住2天的價格16萬元，驚訝說價格很貴，不如出國玩，價宜又盡興，有網友感謝發文者「勸退文」，許多網友說，這種價格，出國玩比較划算，「到國外花，應該會拿轎子出來抬你」；也有網友說，現在國旅價格不便宜，在台灣住一天，可在國外住3天。

發文民眾給這家飯店差評，他寫著「請相信google上的所有一星評價，真的就是這麼的荒謬且毫無改善。」

台中市觀旅局今天表示，這家飯店是台中市合法旅館，遊客反映事項涉消費問題及業者經營管理面；觀旅局近日將派員稽查，要求業者加強服務品質，確保消費者權益。

發文者在臉書「好想住飯店 好康，踩雷不藏私」發文，描述中秋連假他帶父母入住頂級飯店經驗，他強調「我覺得飯店景色很棒、溫泉也很棒，很多人負評的會席料理倒是深得我心，包含早餐都能感受主廚的用心和優秀食材。」「但再好的環境資源，服務不到位，可惜無法推薦回訪。」

台中市 父母

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