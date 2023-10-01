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大直民宅拆除今整地 李四川今再視察臉書吐心情網讚爆

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
基泰大直建設施工不當而塌陷的25戶民宅，昨天拆完後，今天將完成整地，北市副市長李四川今天下午也會到現場視察。報系資料照
基泰大直建設施工不當而塌陷的25戶民宅，昨天拆完後，今天將完成整地，北市副市長李四川今天下午也會到現場視察。報系資料照

台北大直民宅塌陷案，下陷的25戶上月26日開始拆除後，原預估需10天，不過因拆除作業順利，提早5天拆完，昨天拆完今天整地就可全部完成。台北市副市長李四川今天下午四點將前往現場視察，李四川昨天臉書也提到，「我們會努力讓台北平安」，「對於基泰也一定嚴厲的究責，要他們負責到底」。

李四川也在臉書提到這段期間的心情，表示他在大直倒塌現場面對受災戶「他們家沒有了，他們家受損了，我接受他們的飆罵、抱怨、陳情、也有感謝」，李也提到同仁的辛勞，表示回頭看到救災的同仁24小時輪班，非常感謝，也鼓勵同仁「台北因為有你們，才能成為偉大的城市」。

李四川並重話向基泰喊話表示，「對基泰我一定嚴厲的究責，要他們負責到底」。但也感謝很多善心店家給救災同仁送點心、飲料，非常溫馨，「我們會努力讓台北平安」。

由於民宅塌陷事故發生至今，李四川隨時緊盯救災現場、安全監測，到塌陷棟拆除，一路走來總站在第一線面對民眾心情，李四川有感而發，暖心貼文也吸引數百網友讚爆。

李四川 大直

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