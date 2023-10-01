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大直民宅拆除今整地 李四川今再視察臉書吐心情網讚爆
台北大直民宅塌陷案，下陷的25戶上月26日開始拆除後，原預估需10天，不過因拆除作業順利，提早5天拆完，昨天拆完今天整地就可全部完成。台北市副市長李四川今天下午四點將前往現場視察，李四川昨天臉書也提到，「我們會努力讓台北平安」，「對於基泰也一定嚴厲的究責，要他們負責到底」。
李四川也在臉書提到這段期間的心情，表示他在大直倒塌現場面對受災戶「他們家沒有了，他們家受損了，我接受他們的飆罵、抱怨、陳情、也有感謝」，李也提到同仁的辛勞，表示回頭看到救災的同仁24小時輪班，非常感謝，也鼓勵同仁「台北因為有你們，才能成為偉大的城市」。
李四川並重話向基泰喊話表示，「對基泰我一定嚴厲的究責，要他們負責到底」。但也感謝很多善心店家給救災同仁送點心、飲料，非常溫馨，「我們會努力讓台北平安」。
由於民宅塌陷事故發生至今，李四川隨時緊盯救災現場、安全監測，到塌陷棟拆除，一路走來總站在第一線面對民眾心情，李四川有感而發，暖心貼文也吸引數百網友讚爆。
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