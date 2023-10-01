線上操作更方便快速 電子憑證報繳印花稅免辦網路帳號
印花稅每兩個月彙總申報，實體過程也相當繁瑣，過去即便可透過網路，也還要申請帳號。新北稅捐處表示，納稅人今起得免申請帳號，直接使用自然人憑證等電子憑證報繳；已申辦網路帳號則可跨區全國適用，自行申報後即可開立印花稅繳款書，以網路代替馬路，輕鬆又便利。
稅捐處說明，為便利納稅義務人及其代理人運用網際網路，向地方稅稽徵機關申報印花稅彙總繳納及申請開立繳款書，開放使用內政部核發之自然人憑證、經濟部核發之工商憑證、已申辦「健保卡網路服務註冊」的健保卡及行動自然人憑證等，直接登入地方稅網路申報系統開立繳款書，免再申請帳號；另外，納稅義務人若已申辦網路申報帳號，即可跨區全國適用。
稅捐處表示，納稅義務人網路申報經核定後，即可開立印花稅繳款書，並可點選連結至網路繳稅服務網站做線上繳款，也可自行下載列印繳款書，逕至四大超商等便利商店（限稅額3萬元以下）或金融機構繳納稅款，簡單又方便，民眾可多加利用網路申報印花稅。
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