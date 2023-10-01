新北續航中心 助越籍新住民緩解恐慌順利轉換職場

來自越南的新住民小桃，有5年專業照顧服務經驗，但因現職公司案源不穩定，每月收支難平衡，小桃向公司反映需要接更多案子，也詢問是否通融兼職，卻因語言隔閡，與雇主產生誤會。她經朋友介紹來到新北市「婦女及中高齡者職場續航中心」諮詢，在輔導員協助溝通下，不僅與雇主解開誤會，也順利轉到新職，有更穩定的案源與收入，改善經濟情況。

小桃當時一把鼻涕一把眼淚向輔導員哭訴，眼神充滿無助與恐慌，晤談過程中，諮詢老師發現身為新住民的小桃，嘗試為自己向公司爭取更多的工作機會，希望能賺取更高的收入，但礙於中文非母語，與雇主溝通的過程中常常無法精準表達，而對方回應也讓她一知半解，雙方才無法達成共識。

依照諮詢老師的建議，小桃再次試著與雇主溝通，續航中心輔導員亦從中協調，減緩小桃因語言差異而產生詞不達意的窘境，這時才發現，原來雇主也正苦惱公司無法提供小桃期望條件，卻又捨不得因此失去一位優秀的員工，雙方釐清誤會，也確認目前公司難符合彼此需求，決定轉換職場，續航中心輔導員也一路相伴，協助她順利完成轉職手續，成功就職新公司。

「謝謝、真的很謝謝一直這麼幫忙我、還好有你們！」小桃說，感謝續航中心實質建議、協助，讓她終能與前雇主解開誤會，並轉換到符合需求的新職場，消除心中的恐慌不安，現在除穩定的案源及收入，還有政府單位的緊急生活扶助，讓她能持續深耕於熱愛的居服產業，還有效緩解經濟的困境。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，續航中心結合銀髮人才服務據點，提供居住或工作於新北市的婦女及在職的中高齡者，享受「從求職到在職的全職涯服務」，協助解決工作與生活上的困境，讓職涯發展更順利。原僅設於板橋區的單一據點，9月底更是在三重區增設服務據點。