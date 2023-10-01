逾300重機響應「摩托起義」 下午將轉攻台北市忠孝東路

今天是中秋節連續假期收假日，重機族不滿交通部不開放重機停放機車停車格，發起「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，共3場集結，上午第一場逾300輛重機湧入國道5號石碇服務區，「一車一格，停好停滿」，下午將轉戰台北市忠孝東路。

知名YouTuber「通勤者之歌」等重機愛好者，發起「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動。眾車友預計下午以「不鑽車、不進停等區、保持安全車距，使用交錯隊形」，進入台北市區，下午2時抵達忠孝東路3段、建國南路1段交叉口。下午3時起至晚上在台北市饒河夜市舉辦大型車聚，參與者的重機將集中停放周邊3個汽車停車場。

「十月零一，摩托起義」活動訴求指出，為了因應交通部與五都交通局不同意大排氣摩托車停放機車格的決議，邀請所有關心交通平權的公民們一起站出來。今天有兩場停車大富翁，歡迎車友騎乘大型重機，完全按照交通部的規定停放，一車一格，停好停滿。「我們要繼續向社會展示，交通部與五都交通局的政策多麼浪費寶貴的土地空間」。

「通勤者之歌」表示，7月7日和交通部公路局等單位開協調會，希望能開放250CC以上重機也能停放機車停車格，重機的排氣量大不代表車體大，希望有選擇停放汽車格和機車格。但協調完之後，公路局說衡量93%以上重機的長度超過2公尺，所以不開放。

「通勤者之歌」說，重機停車時，龍頭可以打斜，其實可以停放機車格；至於很大型的重機，例如三輪的、美式的，就停在汽車格沒問題。但是交通部和地方政府除了台中市以外的五都交通局處，都是反對重機停機車格。因此才決定舉辦這場活動。