台灣設計展登場倒數計時 「城市再造」展區主打生活美學

2023新北設計展再過5天登場，各項準備如火如荼展開，其中「城市再造」E展區匯集新北市11種類型城市改造點，涵蓋友善醫療場域、美感校園空間、共融特色公園、翻新公有市場、打造安全居所、優化藝文館所、創新公共環境、重現綠色山徑、漁港新生再造、建構人本交通及候車亭改造。

新北市政府副秘書長龔雅雯指出，城市發展在新與舊之間呈現嶄新互利與共存，透過此次設計展將設計動能導入新北城市再造，從美學設計與使用者友善、平權概念出發，重新詮釋空間與人之間的關係，盼帶給民眾更優質的生活感受。

2023台灣設計展「城市再造」涵蓋多個主題區，5大展區除A區「主展區」14檔主題展、B區「衛星展區」新北捷運環狀線、C區「品味漫遊新北哩賀」129條特色路線遊程、D區「設計響應」32項跨區域展演，還有與市民生活美感提升最有感的E區「城市再造」。

新北市文化局說，E展區共匯集新北市11種類型的城市改造點，涵蓋友善醫療場域、美感校園空間、共融特色公園、翻新公有市場、打造安全居所、優化藝文館所、創新公共環境、重現綠色山徑、漁港新生再造、建構人本交通及候車亭改造。

其中像是老舊校舍改造、特色圖書館興建改造、衛生所空間改造、公有市場翻新、環狀線車廂改造、府中雙城計畫、校園美感設計實踐計畫以及市府公共空間改造等，城市的改造與市民生活品質優化密不可分，透過美感設計將一座城市改變過去、創造未來，邀請民眾在新北的生活中細細品味。

另，為讓台灣設計展接軌國際，文化局也安排國際媒體踩線團，展覽空間裡提供雙語標示服務，透過外賓、外媒參與，能增加設計展能見度。教育局也申請「校外文化體驗計畫」，帶領國中小學生到文化部所屬場館和新北市美術館等地，透過實際走訪藝文場館，培養對文化藝術的感知及興趣。其中首發團的烏來國中小154位師生日前已參觀過國家兩廳院、新竹美學生活館及新北美術館。

2023台灣設計展在新北市，展期從10月6日持續至10月22日，開放時間為平日上午11時至晚間8時，假日上午11時至晚間9時，展覽最後一日10月22日提前至晚間6時結束。