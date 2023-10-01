上路首日無法折抵議員轟U-Sport「趕鴨子上架」 體育局曝無法用原因

為鼓勵市民培養運動習慣，北市體育局推出「U-Sport台北樂運動計畫」，讓民眾可申請1500U幣折抵運動消費，昨天起開放在北市運動中心使用，卻有民眾到士林運動中心使用U幣遭拒，原因是系統問題2日才能用，議員認為，先前就提出諸多質疑，市府都置之不理，將該政策「趕鴨子上架」，體育局說明，目前單次性入場折抵消費均可正常使用，至於民眾聲稱2日才可使用，是因購買套裝體驗課程關係。

北市府試辦「U-Sport台北樂運動計畫」，30日起可在北市運動中心使用U幣，23歲以上至64歲市民可申請1500U幣折抵運動消費，首波申請約近4成，明天上午10點將開放第二波登記活動，可透過台北通App或市民服務大平台登記，即有機會獲得1500U幣運動點或5U樂集點。

但有民眾向議員林延鳳陳情，昨天上午前往士林運動中心欲使用「台北通」1500U幣，卻被告知無法使用，但官網與士林運動中心官網都無相關訊息，害他白跑一趟。

林延鳳表示，接獲消息後團隊立馬前往實測，現場人員解釋因系統設置問題，1500Ｕ幣只能要到10月2日才可使用，只有累積Ｕ幣功能正常，她的團隊又跑到北投運動中心實測，則能透過「台北通」掃QRcode順利抵用U幣入館，和士林的情況完全不同。

林延鳳痛批，體育局將「U-Sport」趕鴨子上架，讓士林區民眾成次等公民外，若未確保各場館系統介接順暢，恐怕還有更多場館出現非預期狀況，讓市民權益受損，她在上會期便指出問題，體育局充耳不聞，現在除了申請狀況不佳，還鬧出系統無法第一時間介，「令人傻眼」。

林延鳳說，鼓勵運動的本意良善，但體育局從上會期和議員說明政策便「不清不楚」，到現在出包，質疑體育局若連3521萬預算的試辦計畫都能搞得七零八落，明年誰敢讓其擴大執行較今年約3.57倍的1億2555.7萬「U-Sport」年度預算？

體育局表示，事前相關單位完成U-Sport系統測試與演練，針對士林運動中心有民眾無法使用，經現場查證有2位民眾因設定問題，在現場工作人員協助，順利使用U幣入場。

至於民眾聲稱士林運動中心要到2日才可使用U幣，體育局說明，民眾購買該中心2日套裝體驗課程，各中心體驗課程資訊均有公告於U-Sport及各中心官網，其他單次性入場折抵消費，如泳池、健身房，昨天已開放當天均正常使用。各中心也將加強櫃臺人員教育訓練及課程說明。