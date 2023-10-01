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新北市玄天上帝文化祭徒步會香 9天行腳8縣市

中央社／ 新北1日電

新北市民政局今天表示，「新北市玄天上帝文化祭」昨晚在新莊新北市道教玄天上帝會會館前點燃起馬炮，展開9天8夜徒步會香行腳，將行經8縣市、單程逾250公里路程。

民政局發布新聞稿，局長林耀長表示，2023新北市玄天上帝文化祭將於11月份熱鬧登場，9天8夜徒步會香為本年度活動揭開序幕，今年共邀請8縣市逾160間宮廟參與盛會。

民政局表示，徒步會香行腳將行經新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣等8縣市，單程逾250公里路程。

民政局表示，會香行腳預定於10月4日抵達集集武昌宮，將和全台160間主、副祀玄天上帝宮廟共同舉行「為台灣祈福」團拜儀式，10月5日再折返北上。

新北市道教玄天上帝會創會理事長林春夏說，玄天上帝是台灣重要宗教信仰，文化祭迄今已邁入第9屆，每年在玄天上帝得道昇天紀念日（農曆9月9日）前後，展開徒步行腳會香活動，開放信眾扶轎隨香。

新竹

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