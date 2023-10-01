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回響／社區頂樓設光電板興致缺缺？ 里長曝裝設的大困境

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
社區裝設光電板至少得花百萬起量，管委會必須從經濟層面考量，發電量幾年能回本。記者侯永全／攝影
社區裝設光電板至少得花百萬起量，管委會必須從經濟層面考量，發電量幾年能回本。記者侯永全／攝影

北市長期推動自發綠電，鼓勵管委會可在自家頂樓裝設光電板，早期有住戶擔心裝設光電版對屋頂結構恐造成影響而反對，長期推動社區裝設光電板的大學里里長吳沛璇表示，架設光電板也會有成本，至少百萬起跳，管委會、住戶也必須從經濟層面考量，能否既環保又符合利益。

大安區大學里長期關環保議題，有舉辦幾次說明會約吸引100多組管委會到場，目前有進一步討論的社區僅4、5組，里長吳沛璇表示，很多管委會目前仍在討論階段，但若社區有意願里辦公室也會和市府聯繫，來協助社區。

吳沛璇說，管委會若想推動社區裝設光電板，要開會討論、投票爭取住戶同意，且這筆費用少說也要100萬，雖然政府會有補助，但社區還是要有基金，才能推動，要計算光電板壽命，一年能夠發電瓦數，要幾年才能夠回本。

吳佩璇說，社區光電板主要架設在頂樓，可以降溫、防漏水等現象，辦說明會時也有很多人感興趣，但還是會有人擔心裝設過程會不會對屋頂結構造成影響，因此管委會需要帶回去溝通，站在里長角度就是希望將此環保、節能政策盡力推動。

管委會 投票 漏水

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