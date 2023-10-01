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放寬違建設光電板 學者點出重點這點...恐陷兩難

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市府開放違建可設置結構分立型的太陽光電板，不過學者認為，推動再生能源絕對是未來要走的路，應該「由公到私」分階段建置，也要有量能管理違建蓋光電板。記者林麗玉/攝影
台北市府開放違建可設置結構分立型的太陽光電板，不過學者認為，推動再生能源絕對是未來要走的路，應該「由公到私」分階段建置，也要有量能管理違建蓋光電板。記者林麗玉/攝影

台北市府開放違建可設置結構分立型的太陽光電板，不過學者認為，推動再生能源絕對是未來要走的路，但應該蓋光電板應該「由公到私」分階段建置，政府也要有量能管理違建蓋光電板。但也有專家認為，是矛盾政策，違建不合法被列管，但怎麼上面會有合法的光電板？

文化大學景觀學系主任郭瓊瑩認為，開放違建設置光電板是否讓違建就地合法，也是政府兩難的題目，尤其沒有管委會的公寓可能就很難，有沒有辦法說服民眾，還有違建部分解禁後，政府有沒有能量管理也是一大重點。

郭瓊瑩認為，推再生能源要由公而私，從政府公家的屋頂先帶頭設光電板，讓民眾理解極端氣候問題迫在眉睫，再來推到比較大的建設公司、旅館後，才全面推動，除了分階段，政府也要有決心，「不要說一說就沒有了」。

台大建築與城鄉研究所副教授邱啟新則認為，即便台北市放寬違建可設置結構分立型光電板，「說實在，真的會做的也不會多」，因若廠商會評估建物的條件，若光照條件不夠好，還是不會來裝，設置資金也會是一大問題。

新北市土木建築學會理事長余烈則表示，違建開放設置太陽光電板不好，只要一多，都市景觀都會改變，台南就是最好例子，「未來台北市天空通通變成一面鏡子，怎麼會好？」甚至也會擔心違建未來就地合法，因違建不合法被列管，但怎麼上面會有合法的光電板？

余烈甚至認為，甚至即便合法的屋頂做光電也不好，因再生能源靠光電，卻將整個大環境景觀破壞掉，為滿足電的要求，可能會造成另外一個很大的傷害，若是面積小、局部還可以，不過如果一大片他認為會破壞景觀。

至於結構，余烈認為，因太陽能板很輕，應該這部分沒問題，不過問題在於對環境衝擊、都市景觀才是大問題，住的環境都會被破壞掉，可以限制局部小面積設置，但不能面積無限擴大。

違建 再生能源

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