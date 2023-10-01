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「十月零一摩托起義」重機停滿國5石碇服務區 高公局喊話

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
重機團體在臉書發動「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機「一車一格，停好停滿」，首場上午7時在國道5號石碇服務區，造成停車場爆滿。圖／取自高速公路1968即時影像
重機團體在臉書發動「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機「一車一格，停好停滿」，首場上午7時在國道5號石碇服務區，造成停車場爆滿。圖／取自高速公路1968即時影像

今天是中秋節連續假期收假日，重機團體在臉書發動「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機「一車一格，停好停滿」，首場上午7時在國道5號石碇服務區，造成停車場爆滿。高速公路局說，尊重重機團體有不同意見及爭取權益，惟不應妨礙其他用路人停車權益，呼籲重機朋友應回歸理性表達意見。

通勤者之歌、展的分享天地等重機團體，今天發動「十月零一，摩托起義」活動，高公局說，上午活動導致國5石碇服務區停車困難。根據高公局1968即時影像，石碇服務區停車格停滿重機，仍有其他重機等待進入。國道警察目前以交通錐將入口封閉。

「十月零一，摩托起義」活動訴求指出，為了因應交通部與五都交通局不同意大排氣摩托車停放機車格的決議，邀請所有關心交通平權的公民們一起站出來。今天有兩場停車大富翁，歡迎車友騎乘大型重機，完全按照交通部的規定停放，一車一格，停好停滿。「我們要繼續向社會展示，交通部與五都交通局的政策多麼浪費寶貴的土地空間」。

而活動從上午7時在石碇服務區集合，午場「市民乖寶寶」自下午2時出發，從市民大道前往晚場停車地點，下午3時起在台北市饒河夜市舉辦大型車聚。

重機團體在臉書發動「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機「一車一格，停好停滿」，首場上午7時在國道5號石碇服務區，造成停車場爆滿。圖／取自「十月零一，摩托起義」臉書活動
重機團體在臉書發動「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機「一車一格，停好停滿」，首場上午7時在國道5號石碇服務區，造成停車場爆滿。圖／取自「十月零一，摩托起義」臉書活動
重機團體在臉書發動「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機「一車一格，停好停滿」，首場上午7時在國道5號石碇服務區，造成停車場爆滿。圖／取自高速公路1968即時影像
重機團體在臉書發動「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機「一車一格，停好停滿」，首場上午7時在國道5號石碇服務區，造成停車場爆滿。圖／取自高速公路1968即時影像

重機 交通部 國道

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