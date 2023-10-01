北市社區推光電困境多 阻力五花八門 更有人大打出手

台北市不少民眾想要在社區推太陽光電板設置，但每次社區召開區權人會議，遇到的問題，就是社區其他住戶總是三番兩次用不同的理由拒絕，導致頂樓裝光電版提案「就是不會過」。住戶怨「不斷給我軟釘子碰，多次提屋頂設置光電板，主委不理就是不理我....」。

也有社區主委透露，反對的人很多都是年紀較大，年紀愈大觀念較僵化，反對的理由包括颱風來會不會有危險；東西吹掉會不會砸下來；頂樓不能曬衣服；種電會不會有毒；有沒有回收的問題；會不會製造環境污染，甚至還有大樓社區為了要不要推動光電板，兩派住戶在區權大會上大打出手。

也有業者進到社區說明光電板設置效益時，社區很多人都是「為反對而反對」，不具名業者透露，他就常遇到住戶為爭主委的位置，刻意反對前任作為，因此否決掉前任主委的設置光電板提案，甚至這樣的理由還高達半數；另外，約三成多都是因為不了解光電，覺得蓋光電頂樓住戶會漏水、還有的住戶認為會有危險、擔心輻射電磁波、蓋了頂樓不能曬衣服。

不過業者說，其實這些都不是問題，不僅民眾可以曬衣服，以輻射疑慮為例，過去信義新城住戶就有要求做電磁波測試報告，結果發現十五片太陽光電板的電磁波相當於一部手機，量相當低；另外，光電板設置在頂樓離地板兩米多高，做出來的測試報告，電磁波也很弱。

信義新城主委陳有鵬說，他到其他社區輔導，發現反對的人很多幾乎都是年紀大的，反對的理由五花八門，包括有人擔心颱風來會不會有危險；東西吹掉會不會砸下來；還有人反對理由是，蓋光電板後會不會製造環境汙染？二十年後發電完，這些變成垃圾怎麼辦？

陳說，這些都需要去導正觀念，甚至光電板即便二十年後不發電，還是不用拆，它的防水、隔熱功能還在，甚至未來回收也有回收基金，另外，他也都會建議社區，光電板要做到至少距離地板約兩米五高的位置，頂樓空間才可以運用，若沒有跟廠商談好高度，廠商做成地面型光電板，「主委一定會被罵到翻，十個鋼盔都不夠用」。

陳有鵬就曾遇過有社區，只是為討論要不要蓋光電板，爆發衝突、打架，因為有住戶為反對一直講，講不停說絕對不能蓋，其他委員不給他講、搶麥克風，結果爆發衝突大打出手，但其實住戶討論時打架爆衝突，很多都是觀念的問題。