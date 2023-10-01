校園推光電板 民團憂為推而推 錯失能源教育機會

台北市政府在前市長柯文哲任內推動公民電廠，並在校園有追日計畫，但推動這多年，成效似乎不如預期，目前台北市一共有六處公民電廠，一百四十八所學校設置光電板，不過環團發現，許多學校是「為配合政策而推政策」，最簡單做法就是將光電設施外包廠商，但因廠商擔心設施安全，將頂樓鎖住，根本沒有善用光電設備推動能源、環保教育，相當可惜。

記者直擊台北市的校園光電板裝設，發現學校太陽能板幾乎都是設在校園的頂樓，也因為學生的安全性問題都不開放參觀，甚至有的學校要上光電板設置的頂樓，必須經過層層關卡繞行，有部分樓梯還以鐵捲門管制。

校方坦言，確實因為架設在頂樓，若要開放，對安全上有疑慮，所以大多時間都是在課堂中提到，若有參觀需求由任課老師提出申請，統一帶學童上去參觀。

不過環團認為相當可惜，主婦聯盟主任吳心萍說，全台有許多學校為配合教育部的「班班有冷氣、校校有光電」政策，也讓原本很多不想裝光電板的學校，被迫裝設。

吳心萍說，目前台北市有一百四十八所學校設置有太陽能光電板，她認為，再生能源推公民電廠，不應該只是為能源局或地方政府的業績，目的應該視為社區創生，與社區在地一同推動，學校建置光電設施，其實應該搭配推動「能源教育」，如果學校只是配合政府政策標給系統商，甚至任由系統商將頂樓的門鎖起來，只是怕小朋友玩的時候破壞到光電設施，這樣的政策不是很可惜嗎？

信義新城主委陳有鵬也認為，政府推動太陽能光電，也應該先從環保綠能教育下手，甚至小學課程也要將綠能列入，尤其面對氣候變遷，現在的教育應該要將綠能教育納入。

北市教育局工程及財產科長黃一正表示，NGO團體希望透過裝設光電板，進入校園推廣環保教育，但公民團體無法像一般廠商一樣單次承接大量的學校工程，因此經討論，讓有意願學校登記採單獨招標方式，輔以公民參與的概念推動。

以去年二月啟用光電板的北市東門國小為例，目前學校共設置六百四十片太陽能板，面積達到一千兩百八十平方公尺，光電設施去年二月啟用後，當年底的發電量為二十萬一五六九瓩，至今年二月，總發電度數約二十二萬八六〇八瓩，去年的回饋金約十三萬，會編入二〇二四年度預算，等預算通過，就可執行用於校內相關修護費或節能設施上。

也有不具名校長認為，學校配合政策架設光電板就是「割地賠款」，這政策引來不少學校、老師反對，原因是學校若要租借場地都是要收費，光電板不屬於校園財產，但配合政策廠商借用校地裝設光電板不用收廠商任何租地費用。