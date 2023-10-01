獨／衝綠電！柯文哲不放行 李四川：開放部分違建設光電版

台北市長蔣萬安上任後，由副市長李四川推動台北市的彩色光電板計畫，除環保局今年針對再生能源補助提高至1億元。副市長李四川表示，北市府正規畫與中央同步，放寬既存違建可有條件設置太陽光電板；甚至現有社區、公寓設置太陽光電裝置，需住戶同意的門檻過高，市府也正行文中央是否可研議放寬。據了解，儘管目前北市尚未有違建申請案，但詢問電話多。

過去曾任高雄市、新北副市長的李四川坦言，高雄、新北與台北市推再生能源的先天條件不同，高雄、新北空地與獨棟房子較多，但台北市大多是大樓，如何加速推動太陽光電的確傷透腦筋。

前市長柯文哲任內，均不同意所有既存違建可以設置光電板，李四川說，為了加速社區公寓可以推太陽能光電，市府將放寬讓既存違建在不影響結構安全下，有條件設置太陽光電板，配合中央放寬的方式去辦理。

綠色公民行動聯盟研究員劉如意表示，內政部先前已放寬三種違建裝設光電板，包括結構分立型、結構共構型與設備安裝型，北市都發局已於七月初發文給北市建築公會等單位，目前認定可放寬設置「結構分立型」光電設置，因結構上較無安全疑慮，也不影響後續違建的拆除。劉認為，此舉等同也放寬了屋頂光電設置的更多可能性。

李四川表示，內政部前部長徐國勇任內已放寬違建可有條件設置太陽光電，不過因柯文哲任內不放行，仍決策違建不能整修，目前北市府已決定配合中央政策，在沒有安全疑慮條件下，可以在違建上面蓋光電，「我們已經決定把它解掉，可恢復到中央的方式去辦理」。

另外，依照中央規定設置光電板，公寓、社區大樓也要經過住戶、管委會開會同意，目前公寓需要四分之三住戶同意，也要屋頂的使用者同意，李四川說，北市府認為同意門檻過高，目前也正在跟營建署溝通，是否符合條件的違建要設光電板，能否標準再降低至二分之一，尤其現在的光電板，已經沒有像過去那麼笨重，可以貼在違建上面不影響安全。

北市環保局也正研議由公而私推動輕薄、可貼壁的「可撓性」太陽光電設備，目前已在高架道路上試辦。北市環保局長吳盛忠表示，為加速太陽光電推動，市長蔣萬安上任後，北市環保局也規畫三種形式的太陽光電設置，可因地制宜設置，包括傳統的屋頂光電板、彩色光電板、及較輕薄的可撓式光電板。

吳舉例，如環保局辦公休息室空間，可以設置傳統的太陽光電板；建國花市公廁則因要與花市的環境協調，所以用彩色的太陽能板裝置；另外，建國高架因沒有空間可以設，所以採可撓式的太陽能板，可以貼在高架牆的隔音牆上，這些都是因地制宜。

不過也有業者憂心，可撓性光電板的效能不佳，因只能半日照，民間意願可能普遍不高，若要出租業者經營，可能十個、應該九個沒有意願。環保局表示，的確目前可撓式太陽能板產品單片能源轉換效率仍不及傳統太陽能板，尚待更多廠商進行研發，利用新科技與技術突破。

對於北市加速推動光電裝置率，能否二〇三〇年淨零碳排減排百分之四十達標？李四川說，「我們就是努力」，目前台北市排碳最多的還是用電，目前台北市在用電上的碳排就占了百分之七十五；運輸部分排碳則約占百分之二十五。