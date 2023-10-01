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中秋烤肉場地太少 新北將改善

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
樹林原住民主題部落公園烤肉區各區塊前天下午就已佔滿烤肉民眾。記者李定宇／攝影
樹林原住民主題部落公園烤肉區各區塊前天下午就已佔滿烤肉民眾。記者李定宇／攝影

中秋烤肉是民間習俗，今年北市250萬人口有5處河濱公園可烤肉，但新北403萬人口僅開放樹林河濱公園1處，民眾不滿難得闔家團圓卻無處烤肉，議員呼籲新北市府適度開放。高灘處表示，多數民眾傾向中秋烤肉過節，明年會視民情需求檢討，有限度開放。

台北市開放大佳、華中、道南、成美右岸河濱公園，並於連假期間增加大佳河濱公園大直橋下指定區共5處開放烤肉。但新北市僅開放樹林區原住民主題部落公園烤肉區，其餘河濱公園不開放。

新北林姓市民批評，在家或騎樓烤肉可能導致鄰居不滿，政府卻限縮民眾河濱烤肉自由。陳先生也說，適度管理是保護環境，過分管制就是矯枉過正。

市議員劉美芳說，盼市府能聽進民眾心聲，於合情合理的範圍內開放更多河濱區域供民眾烤肉。議員江怡臻表示，建議市府配合節慶作有限度開放，開放地點例如橋下硬舖面，且附近有景觀廁所及自來水較方便的地方，讓河濱公園多元使用。

新北市高灘處長張修銘說，多數民眾仍然傾向中秋烤肉賞月過節，高灘處明年將檢討，有限度開放部分河濱公園，兼顧民情以及合理管理。

環保局表示，政府未限制民眾在自家陽台或騎樓烤肉，但產生煙霧如遭陳情將要求改善，若拒不改善，依空汙法可開罰1200至10萬元。新北市警局表示，民眾烤肉若有占用道路、妨礙通行，可依道路交通管理處罰條例開罰1200至2400元。

烤肉 中秋

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