萬華老又窮？ 議員：應多蓋社宅

北市人口老年人口比率達22%、約55萬人。有議員分析萬華區「又老又窮」，大安區「老人多、窮人少」，資源分布失當，建議北市社宅應多設在萬華、大同等地；老人據點、照護機構則應設在萬華、大安、松山、信義、士林等地。社會局回應，未來會因地制宜、就近服務。

北市人口約250萬，今年1月65歲以上長者占21%，7月已增為22%，短短半年增加1%。以12個行政區細分，萬華、大安區長者都占24%最老；最年輕是內湖區，長者占比18%，其次為南港區、文山區，占比均為20%。

萬華區新和里民8千多人，65歲以上近2千人。里長邱惠雯說，今年攜手萬華社福中心，邀請熱心里民參加訓練擔任志工，慰問全區150名長輩，她也在里內關懷據點開18種課程，周一到周五共餐、傍晚有食物銀行，全方位照顧需要的里民。

大安區錦泰里長范燕淇認為，「不是有錢就會生活」，社福資源需用在獨居長者身上。

市議員秦慧珠說，今年8月北市低收入戶數統計，比率最高的是萬華區4.83%、其次為大同區3.20%，占比最少的是大安區0.9%，其次是內湖區1.32%，顯示萬華區「老人多、窮人多」，大安區「老人多、窮人少」。

依據統計資料，秦慧珠認為，北市社宅應多在萬華、大同興建，而老人據點、照護機構應設在萬華、大安、松山、信義、士林等區，但現在老人據點、社宅等機構都是「哪裡有地往哪蓋」，需求最高的萬華，資源相對缺乏，建議北市府社福、衛生醫療、教育、社宅、都市發展等局處，要對市內人口指標充分了解再訂定策略。

社會局表示，目前已設置14處老人照服中心及500處關懷據點，就近提供長者服務，針對弱勢照顧則有生活補助、脫貧方案和居住協助，像安康、福民、延吉、福德平價住宅，協助低收入戶免費借住，以及推動平宅改建社宅，以混居模式照顧低收入戶。同時規畫社區分級租金補貼，協助不同收入家戶在外租屋，照顧低收入戶和收入較少的青年家庭。