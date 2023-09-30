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福爾摩沙北海岸藝術季登場 王國材：音樂結合七大景點

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
為展現北海岸人文藝術底蘊與自然景觀豐富性，交通部觀光署北觀處、朱銘美術館今晚辦「福爾摩沙北海岸藝術季」。記者游明煌／攝影
為展現北海岸人文藝術底蘊與自然景觀豐富性，交通部觀光署北觀處、朱銘美術館今晚辦「福爾摩沙北海岸藝術季」。記者游明煌／攝影

為展現北海岸人文藝術底蘊與自然景觀豐富性，交通部觀光署北觀處、朱銘美術館今晚辦「福爾摩沙北海岸藝術季」，交通部長王國材說，在秋冬季節的北海岸，以藝術裝置連結觀音山、白沙灣、富貴角公園、朱銘美術館、法鼓文理學院、跳石與情人湖，聚焦七大北海岸重要景點，將音樂與旅遊結合，觀迎民眾來一趟北海岸之旅。

王國材今晚與多位貴賓、8位藝術家，在朱銘美術館一同為福爾摩沙北海岸藝術季開幕式暨「秋嵐邨音樂會」開幕，現場座無虛席。

「福爾摩沙北海岸藝術季」為有音樂主題曲的藝術季，由林強製作，搭配北海岸天光海影與在地文化影像呈現，展現藝術季結合人文與自然的精神。音樂會齊聚台灣流行音樂人林強、金曲獎得主Crispy脆樂團、與台語搖滾樂團拍謝少年熱力開唱。

北觀處表示，藝術季期間舉辦主題走讀、Open Studio平行展、藝術家駐地創作、攝影展及工作坊等，邀請來自日本曾參加瀨戶內國際藝術祭或彫刻の森美術館展覽的藝術家柴田英昭、田原唯之，以及其他台灣知名的藝術家范承宗、邱承宏、廖琳俐、陳漢聲及陳依慧參展。自10月1日起，為期6個月的展期，至明年2月29日。

為展現北海岸人文藝術底蘊與自然景觀豐富性，交通部觀光署北觀處、朱銘美術館今晚辦「福爾摩沙北海岸藝術季」。記者游明煌／攝影
為展現北海岸人文藝術底蘊與自然景觀豐富性，交通部觀光署北觀處、朱銘美術館今晚辦「福爾摩沙北海岸藝術季」。記者游明煌／攝影
為展現北海岸人文藝術底蘊與自然景觀豐富性，交通部觀光署北觀處、朱銘美術館今晚辦「福爾摩沙北海岸藝術季」。記者游明煌／攝影
為展現北海岸人文藝術底蘊與自然景觀豐富性，交通部觀光署北觀處、朱銘美術館今晚辦「福爾摩沙北海岸藝術季」。記者游明煌／攝影
為展現北海岸人文藝術底蘊與自然景觀豐富性，交通部觀光署北觀處、朱銘美術館今晚辦「福爾摩沙北海岸藝術季」。記者游明煌／攝影
為展現北海岸人文藝術底蘊與自然景觀豐富性，交通部觀光署北觀處、朱銘美術館今晚辦「福爾摩沙北海岸藝術季」。記者游明煌／攝影

美術館 藝術家 朱銘 王國材 音樂會

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