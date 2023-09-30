山區有高度設站需求？北市Youbike大數據報告挨批騙人

台北市長蔣萬安日前赴首爾世界城市高峰會市長論壇，分享數據創新實踐。但台北市議員林延鳳發現，市府針對以大數據優化Youbike的部署與租賃體驗，其中Youbike高度設站需求的地區，竟有一大片位處在陽明山、貓空和南港的山區，這些地方明顯設站有困難，也沒需求。北市府表示，最初是納入北市全區需求來做考量，已從報告中移除。

蔣萬安9月26日參加首爾世界城市高峰會市長論壇，以數據導向下的創新實踐（Data-Driven Innovation Initiatives for Future Taipei）為題，向來自世界各國的城市首長，分享台北的創新治理經驗，其中包括YouBike 配置優化。

林延鳳指出，對照蔣市府發布的口稿，「依照目前數據顯示的租賃熱區，並對未來需求進行預測」但不論是租賃熱區，或者是圖資所示的高度需求區，都不可能是在「陽明山、貓空、南港山區」且連擎天崗、大屯火山群、七星山等根本沒有馬路的地方都被劃入，還指統計時段是今年3月11日12時35分至13時45分。

她說，市長好大喜功，賣弄政績，論壇中用了不確實的資料，騙外國人也騙台灣人，同時也是在常面臨無車可借的台北市民生活痛點上灑鹽，在韓國秀錯誤圖資。

北市交通局用週轉率從3月9.9下修為7月8.6的數據，宣稱YouBike已紓緩無車可借情形，林延鳳也說，但這與市民普遍感受實在相去甚遠，且對於明年Youbike前30分鐘免費上路後，相關情況會否惡化，以及增車、增柱進程，會否趕不上原已居高不下的需求「再成長」速度等都毫無說明。

交通局指出，設站地點為大數據研究重點之一，將北市切分為以小網格方式，結合區域特性資料、是否已有YouBike站等特性計算設站需求，所以全市區域都納入評估，包括陽明山、貓空及南港地區，後經交通局與資訊局雙方討論，考量山區非現階段設站目標，已於後續報告先移除。

另外，資訊局針對YouBike全市站點大數據分析為全國第一次結合信令資料，大規模分析及預測北市YouBike營運現況及未來需求，以數據為提高城市交通治理效率，才將成果於首爾世界城市論壇分享，有助於城市交流。