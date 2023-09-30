萬華又老又窮、大安超有錢？當地人有話要說

台北市依照低收入戶數及中高齡人口分析，萬華區為「老人多、窮人多」，當地忠貞里長林錫祺感嘆，物資是最為急迫，而新和里則是老人最多，里長邱惠雯認為，鄰里間社福要依照老年人口比例，非常齊頭式補助。至於大安區，雖然老人多、窮人少，當地錦泰里長范燕淇點出獨居問題，「不是有錢就會生活。」

根據統計，萬華區忠貞里從民國108到111年，低收入戶數平均255戶，為萬華最高。林錫祺感嘆，當地為早期眷村、榮民，很多都是低矮房子，「即使有房都很小間，8、9坪卻住著10幾個家人。」社會資源最基本的莫過於錢和物資，社會局給予的有限，多靠議員、民代協助幫忙。

萬華區新和里總計8000多人， 65歲以上長輩就將近2000人，老年人口佔比高。邱惠雯說，在疫情期間，長輩打流感疫苗比例增高，不過，因為每個里的劑量配比採齊頭式，造成搶打疫苗狀況，反應過後，今年施打流感疫苗會依照人數進行調整，「應該要以各鄰里狀況不同去調整，而非齊頭式一致。」

有鑒於萬華老年人多，邱惠雯也說，今年攜手萬華社福中心，邀請熱心里民參加訓練擔任慰問全區150位長輩的志工，「畢竟老化快速，社工服務量能過高，跨里合作希望能分攤壓力。」她自己也在里內關懷據點設置18種課程，星期一到五也有共餐、傍晚也有食物銀行，盼能全方位照顧到需要里民。

雖然65歲長輩人口一樣多，但是富裕的大安區也有著自身課題。大安區錦泰里在民國109年統計，僅有2戶低收入戶，范燕淇說，這2位為外來租客，「大安區房價起碼都2、3千萬起跳，有房自住者都不會是弱勢民眾。」畢竟，人口結構多以退休軍公教或中華電信高階官員，自然每個月能領有公家單位的月退。

不過，范燕淇說，錦泰里屬於早期開發社區，里民的孩子不是搬出去就是到國外深造，獨居長輩成了照護首要議題，「不是有錢就會生活，他們不會用錢，所以要協助他們生活起居，有些是失智、臥病不能自理。」反而社福資源需要投入在獨居長輩身上。