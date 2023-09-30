新北清潔隊中秋午後烤肉遭民檢舉 工會冤喊：將心比心

昨中秋節民眾與家人歡度佳節，連假期間烤肉製造的大量垃圾有賴清潔隊員協助清運。板橋清潔分隊昨下午趁午後90分鐘休息時間烤肉感受佳節氣氛，但遭民眾拍下質疑是否摸魚，且周邊還有天然氣整壓站，擔心安全問題。環保局工會理事長許效溢則說，隊員也很希望休假陪家人，但中秋節必須加班，「趁休息時間烤肉感受佳節氣氛，也會注意安全問題，希望民眾將心比心。」

新北市板橋區清潔分隊昨下午3時許，多名清潔隊員一起烤肉同歡，由於烤爐周邊有天然氣整壓站，民眾質疑安全問題並懷疑隊員摸魚，將畫面拍下貼網。

新北市環保局工會理事長許效溢就說，由於逢年過節垃圾量會激增，清潔隊員除夕、端午、中秋都不能休假需要加班協助清運垃圾，昨中秋節許多隊員也希望休假，但為保持環境整潔仍必須加班，下午90分鐘休息時間才小烤一下感受佳節氣氛。隊員也會注意周邊安全。

他說，今天收垃圾時就出現許多烤肉後的廢棄物，這都是隊員必須加班的原因，民眾在開心與家人團聚歡樂時，隊員為了維護環境無法休假與家人團聚，休息時間小烤一下感受佳節氣氛，希望民眾能將心比心。