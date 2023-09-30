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使用低於5成！審計處點名這22個行政區 162座新北活動中心

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北審計處發現，111年度各行政區（含烏來區）活動中心年平均使用率為59.23%，其中162座使用率低於5成。圖為樹林保安市民活動中心。圖／新北市民政局提供
新北審計處發現，111年度各行政區（含烏來區）活動中心年平均使用率為59.23%，其中162座使用率低於5成。圖為樹林保安市民活動中心。圖／新北市民政局提供

市民活動中心是民眾聚會交流的好去處，不過新北審計處發現，截至去年12月底新北市民活動中心計518座，但111年度各行政區（含烏來區）活動中心年平均使用率為59.23%，其中22個行政區共162座使用率低於5成，至今年上半年仍有94座。民政局表示，部分因做耐震補強、設施修繕等工程，另地處偏遠交通不便，都是使用率較低原因，已請各區公所於各項工程完工驗收後盡快開放。

審計報告中指出，111年度各行政區（含烏來區）市民活動中心年平均使用率為59.23%，其中中和、板橋、貢寮、新店、新莊等22個行政區共162座使用率低於5成，且今年1至6月仍有94座平均使用率低於5成。審計處表示，顯示市民活動中心仍有逾半數未有效改善使用率偏低等狀況，其中三峽等12個行政區轄管51座市民活動中心112年1至6月使用率甚至低於111年度。

審計處表示，另112年度市政府主管計編列歲出預算118億9970萬餘元，其中28個區公所（不含烏來區）歲出預算101億4369萬餘元，截至6月底歲出預算整體執行結果，累計實現數37億8790萬餘元，其中除三重、五股及金山等3個區公所外，其他25個區公所預算實現率均未達80%。

審計處表示，多數區公所計畫預算執行進度未如預期，又部分區公所轄管市民活動中心因地處偏遠或進行修繕工程，較少舉辦活動，使用狀況未盡理想，且市政府機關網站未妥善揭露市民活動中心基本資訊，需待督促妥擬具體因應措施，以提升計畫執行效果及市民活動中心使用效能。

民政局說明，關於使用率較低的市民活動中心，部分因辦理耐震補強、設施修繕等工程，另地處偏遠交通不便，也是使用率較低的原因。已請各區公所再活動中心各項工程完工驗收後盡速開放使用，同時鼓勵公所積極在活動中心辦理相關活動，以提升使用率。

至於區公所預算執行率落後原因，民政局回應，經瞭解近年來原物料上漲及缺工，各區公所雖積極發包施工，但仍不敵大環境因素，目前己陸續辦理驗收程序及付款事宜。

新北

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