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永和等公車 花盆從天降

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市永和區文化路頂溪國小公車站旁，花盆從天而降嚇壞等車民眾。圖／警方提供
新北市永和區文化路頂溪國小公車站旁，花盆從天而降嚇壞等車民眾。圖／警方提供

新北市永和區文化路頂溪國小公車站旁，前天民眾等公車時，突然有花盆從天而降，砸得稀巴爛，幸無人傷亡。警方調查發現是4樓住戶整理花盆不慎掉落，因等車民眾未提告且住戶並非故意，僅口頭告誡；工務局則表示，現有行政法規若未肇事無法可罰，只能透過管委會訂定規範。

民眾在「我是永和人」臉書社團貼文，前天在文化路上公車站牌，一個盆栽從天而降直接砸個稀巴爛，平常這裡學生家長熙來攘往，真的砸到人後果不堪設想，令人想到之前板橋的冷氣機事件，不禁捏一把冷汗。

貼文引發熱議，網友批「誇張了，會出人命的、這是公共危險罪吧？永和好像都沒大人似的，都反映很久了、太可怕了。」

今年7月新北市板橋捷運新埔站，一名女大生等公車時，遭高樓墜落冷氣機砸中身亡，事件震驚全國。這處公車站又發生物品從高處墜落，也差點砸中等車民眾，所幸無人受傷，但引發大家質疑。

警方表示，接獲報案後到現場查看，發現是4樓住戶整理花盆不慎掉落，無人受傷，因等車民眾未提告過失傷害告訴，因此要求住戶日後需注意避免物品掉落。

新北市工務局對此表示，將加強宣導提醒住戶應注意防範，避免墜落物導致人員財務損害，產生刑事及民事糾紛。

公車 永和

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