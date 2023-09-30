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新北江翠北重劃區 民怨公車少

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北市江翠北重劃區逐漸發展，居民抱怨公車少，多僅繞行十分不便。記者張曼蘋／攝影
新北市江翠北重劃區逐漸發展，居民抱怨公車少，多僅繞行十分不便。記者張曼蘋／攝影

新北市江翠北重劃區逐漸發展，人口陸續進駐，但地方居民怨僅307號公車開進重劃區，其他都在區外繞行，光搭公車到板橋車站就要繞1小時，希望可完善公車路網。議員建議採短程接駁直達捷運系統。交通局表示，會綜合當地狀況再評估。

根據交通局公文指出，重劃區範圍以環河西路4至5段、長江路1至3段為界，經查目前行經公車路線計307、310、658、786、810、857、橘5、藍17、藍31及仁愛幹線等路線。

市議員黃淑君表示，1200套票已通行兩個月，但是重劃區居民卻等不到合適公車路網，多次詢問交通局也僅告知規畫中，多數路線根本沒進重劃區，希望交通局應加緊腳步，落實重劃區公車路網規畫檢討。

黃淑君說，目前希望有短程接駁車輛，直接接駁到捷運系統，現行公車路線多僅繞行，不符合民眾需求，她10月初將辦重劃區公車路網檢討座談會，了解民眾需求，但局處卻請假，「不去理解地方問題，何來解決問題？」

交通局表示，該會議主要是初步討論、蒐集里民建議與想法及凝聚共識，也已向議員說明，里民可先討論出具體方案或想法，後續會和公車業者、北市評估是否可行及如何進行。

交通局指出，因過去經驗並非重劃區入住，就有明顯集中的公車需求，仍需觀察住戶使用運具的特性，也攸關公車行業的生計及市轄公車的資源效率。目前已與公車業者規畫657路線10月2日試辦繞進重劃區，會持續觀察搭乘情形再評估。

公車 重劃區

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