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北市重慶北路頻淹水 地下管線惹禍

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市重慶北路3段兩處地下水管道，被數個管線管線障礙橫越，阻攔水流。圖／議員陳炳甫提供
台北市重慶北路3段兩處地下水管道，被數個管線管線障礙橫越，阻攔水流。圖／議員陳炳甫提供

北市大同區重慶北路3段今年8月嚴重淹水數次，一直無法獲得改善。北市議員陳炳甫發現，竟是當地有兩處地下水管道被數個管線橫越，阻攔水流，還包含中華電信的管線，且要耗費2年才能遷移阻擋水流的管線。北市水利處指出，中華電信的管線阻礙排水較嚴重，已要求中華電信年底前將管線拆除。

水利處調查報告，8月10日午後熱對流，下午1時50分前後在文山及南港區開始發展，下午2時30分起北市西面有顯著雨勢。其中中山、士林、大同、中正及萬華區時雨量均超過50毫米，最大時雨量為大同區太平國小站106毫米。

陳炳甫說，水利處報告提到，當日時雨量達106毫米，超過設計保護標準78.8毫米，但市府應針對易淹水地區進行加深側溝的改善工程，提升排水能量，應付極端氣候的強降雨，避免一再淹水。

北市水利處表示，已進行側溝高程測量及系統縱走調查，發現排水系統遭管線橫越阻礙排水狀況，水利處已會勘釐清管線權屬單位並列管改善期程，減少後續積水風險。

今年7月及8月分別會勘，釐清3處橫越管線所屬為台電、自來水及中華電信，已要求中華電信今年底前將無穿線預留管拆除完成，其餘管線明年汛期前完成遷移，以免持續積水。

北市 雨量 淹水

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