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大直25戶公辦都更 北市府提4方案

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北報導
北市都發局長王玉芬主持大直公辦都更範圍評估說明會。圖／更新處提供
北市都發局長王玉芬主持大直公辦都更範圍評估說明會。圖／更新處提供

大直坍塌案傾斜建物25戶重建家園迫切，北市都發局前天辦「公辦都更範圍評估說明會」，都發局提出傾斜民宅單一基地Ａ區方案，爭取容積獎勵最高72％、傾斜民宅與附近東側鄰地重建A+B區方案，容積獎勵100%，有不少住戶坦言還要想一想，但都盼最快重建。台北市長蔣萬安昨強調，會派人駐點供住戶諮詢，最快程序完成重建。

北市前天說明會邀大直街94巷1弄1、3、5、7、9號共25戶，一共提出A區（傾斜民宅單一基地）2方案、A+B區（傾斜民宅、附近東側鄰地範圍）2方案。多數住戶有3點共識，希望重建速度愈快愈好，其次是不論基泰、市府或其他建商重建，都要選擇對住戶最有利方案，最後是盼各單位互相尊重，市府也能尊重住戶最終選擇。

若傾斜民宅單一基地，考量基地面積限制，依現行都市更新容積獎勵爭取到42%，並以都市計畫變更方式爭取額外專案公辦都更30%，總計72%容積獎勵。

若含附近東側鄰地範圍併同更新重建，因基地較方整且面積較大，現行都更容積獎勵可爭取到50%、都市計畫變更額外容獎30%，再加上土地使用管制自治條例的容獎20%，總計爭取100%容獎。

一名住戶認為，A+B方案比較優，也擔心若25戶通過75%以上選擇A+B方案，但B不願意，後續重建要怎麼走？自己會再了解有無其他建商的條件。

住戶左先生說，據其認識的都更師初步分析，目前與市府公辦都更對25戶最有利，而且要選擇A+B方案，亦即25戶與儒林園一起公辦都更。如果25戶自行選擇與基泰合建，不見得獎勵比較多，後續會整理利弊得失，再作為選擇依據。

更新處指出，在「台北都更解壓說概念館」設公辦都更諮詢站，每周二與五下午2時至5時、周四下午5時30分至8時30分，會有專人提供住戶即時諮詢與協助。

蔣萬安指出，一定是依照住戶的意願，以最快程序來完成相關重建，讓住戶重回家園，接下來每一周，會有3天都會派人在諮詢站駐點，針對住戶所提的各項問題，提出說明。

副市長李四川昨表示，面對受災戶，他們家沒有了，他們家受損了，接受他們的飆罵、抱怨、陳情、也有感謝。也感謝救災的同仁，「對於基泰我一定嚴厲的究責，要他們負責到底」。

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