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大直塌陷民宅拆除超前5天 李四川：明25戶全拆完

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市大直塌陷民宅拆除作業明提早5天完成。圖/北市府提供
北市大直塌陷民宅拆除作業明提早5天完成。圖/北市府提供

台北大直民宅塌陷案，發生下陷的25戶民宅，本月26日上午進行拆除作業，原預估10個工作天可以完成，台北市副市長李四川今晚表示，今天已拆9號樓，明天就可拆完，後天整地就可全部完成，提前5天拆完。

北市建管處表示，今日拆除進度已進行至94巷1弄9號4、5樓一半，明日持續進行拆除作業。將可拆完。

大直街94巷1弄1、3、5、7、9號1樓至5樓等2棟計25戶建築物，因為基泰建設建造工程施工不當，受波及損壞，經鑑定已傾頹毀壞不堪使用，並有危害公共安全之虞，日前頻頻發生有感地震，市府擔心建築物再次倒塌造成危害，依建築法第81條規定，由基泰建設於9月25日起執行強制拆除程序。

由於基泰的拆除計畫書在本月22日遭市府退回修正，基泰若修正完送都發局才獲核定，本月26日早上9時30分開拆。

北市大直塌陷民宅拆除作業明提早5天完成。圖/北市府提供
北市大直塌陷民宅拆除作業明提早5天完成。圖/北市府提供
北市大直塌陷民宅拆除作業明提早5天完成。圖/北市府提供
北市大直塌陷民宅拆除作業明提早5天完成。圖/北市府提供

建築 大直 基泰建設

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