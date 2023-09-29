中秋連假震撼教育…新店裕隆城人車爆量 義交：這日塞車勢必更嚴重

新店「裕隆城」昨天開幕儀式上，裕隆執行長嚴陳莉蓮搭乘納智捷電動車n7進場，宣示電動車、商場兩個新事業同步向前邁進，今天中秋連假首日，新店裕隆城人車爆量，義交人員在烈日艷陽下指揮交通，從白天忙到晚上幾乎沒有休息，宛如震撼教育。

依「裕隆城」官網今天統計，至下午4時的商場人數為8700人，比起試營運期間的3000餘人，多出5000人。業者表示，順應中秋連假熱烈進店人潮，鼓勵民眾多運用大眾運輸工具，連假期間將加開免費接駁車班次、縮短班距讓候車民眾搭乘更順利。

新店警方表示，由於裕隆城鄰近北二高新店交道，假日人潮及車潮湧入，導致新店區中興路3段塞車最明顯，要迴轉往高速公路匝道或到新店市區車流暴增至2倍，連中興路3段陸橋都回堵打結。

「真的是相當具有挑戰性的震撼教育，也是義交實境教育的機會。」新北市交通義勇警察大隊新店中隊長曲守治說，今天的人潮與車流，比試營運期間暴增數倍，同時段出動24名義交支援，疏導各路口交通苦不堪言，將會調控值勤人數，不然若義交都累倒，交通更會癱瘓。他說，擔心10月1日星期天，中秋連假提前返鄉的民眾又到商場逛，勢必會讓塞車狀況更嚴重。

新北市交通局指出，新北警方會加強取締、拖吊與驅離並排停車等違規，也請業者依照交通維持計畫加派義交指引、疏導，讓人車流都能方便通行。