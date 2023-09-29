中秋連假新店裕隆城人車爆量 義交嘆「這時」恐更塞：震撼教育

新店「裕隆城」28日開幕，今天是中秋連假首日，義交中隊長曲守治表示，人車爆量，加派義交抒解交通仍面臨震撼教育，忙到沒時間休息，擔心連假提前返鄉人潮會讓交通更壅塞。

位於新北市新店區中興路3段的「裕隆城」28日開幕，但先前試營運1星期以來已讓周圍交通成為居民與辦公大樓員工的夢魘。居民說，中興路3段塞車最明顯，要迴轉往高速公路匝道或到新店市區車流暴增至2倍，連中興路3段陸橋都回堵打結。

新北市交通義勇警察大隊新店中隊長曲守治今天下午接受中央社記者電訪表示，原預估中秋連假返鄉人較多，交通會比較緩和，但今天商場出現人潮與周邊車量暴增，為此同時段出動24名義交支援，疏導各路口交通苦不堪言，盼望駕駛及民眾體諒。

曲守治說，隊員忙到沒有時間休息，雖有免費交通接駁車疏運顧客，但中興路3段、品牌路等仍有不少民眾自行開車前往，無論是商場或周邊民間停車場幾乎都已滿場；有些駕駛或行人情緒激動，或我行我素很難控管交通，讓義交疲於奔命。

他表示，觀察今天的人潮與車流，比試營運期間暴增數倍。「真的是相當具有挑戰性的震撼教育，也是義交實境教育的機會」，將會調控值勤人數，不然若義交都累倒，交通更會癱瘓。目前較擔心10月1日星期天，如果過完中秋連假提前返鄉的市民又到商場逛，勢必會讓塞車狀況更嚴重。

依照「裕隆城」官網統計，下午4時的商場人數為8700人，比起試營運期間的3000餘人，多出5000人。業者表示，順應中秋連假熱烈進店人潮，鼓勵民眾多運用大眾運輸工具，連假期間將加開免費接駁車班次、縮短班距讓候車民眾搭乘更順利。

新北市交通局指出，新北警方會加強取締、拖吊與驅離併排停車等違規，也請業者依照交通維持計畫加派義交指引、疏導，讓人車流都能方便通行。