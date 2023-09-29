汐止公有市場翻新工程2025年完工 議員籲規畫好交通動線

汐止中正公有零售市場已經啟用超過50年，建物老舊，需要翻新重建，新北市市場處目前規畫設計中，將結合周邊自行車驛站等特色，打造民眾休憩新節點，預計2025年完工。議員建議，市場後面是防汛道路，加上卸貨需求高，市府要設計好出入動線，才不會造成困擾。

中正市場建於民國62年，為地上2層建物，現有74攤攤商，因市場使用時間長，內部樓板與管線等設備老舊，預計重新改建為智慧綠能循環建物，並結合周邊地域特色，如賞鳥景觀與自行車驛站等，並設計景觀餐廳或露台等，作為民眾郊遊休憩的新節點，正在規畫設計作業中。

新北市議員張錦豪表示，樂見市府推動市場翻新工程，但市場後面是防汛道路，民眾都走正門採買，加上未來工程動工，會開挖地下室，白天到下午都有攤商會進貨，車輛進出頻繁，動工期間要做好交通管制。

另因疫情期間民眾為防疫都在市場外採買，也影響在市場內的攤商生意。張錦豪希望市府不僅單純翻新建物，設計上也要具備全面的功能，才能留住來市場採購的人流，攤商生意才穩定。