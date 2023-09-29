南門市場攤商收行囊 10月7日進駐新大樓

台北市南門中繼市場今天熄燈，攤商將在10月7日進駐到新落成大樓。台北市產業發展局長陳俊安表示，試營運期間讓235間攤商習慣環境，並調整相關細節，11月中旬會辦開幕，市府也陸續著手舊市場改建計畫。南門市場自治會長王銓國也說，攤商使用新市場2樓及地下2樓，「中繼市場4年點滴，靠很多貴人相助。」

南門中繼市場4年歷經搬遷到Covid疫情洗禮，終於等到了新市場完工之時。在地著名攤商萬有全、南園老闆也到活動現場致意，雖然疫情期間重創生意，有些攤商夥伴也告別，但在各方助力支持下撐了過來，期盼新的市場能成北市的掌上明珠。

王銓國談起4年來的風風雨雨，直呼過程遇到許多貴人相助，攤商們一開始擔心搬到中繼市場生意剩下6、7成，但是在市府舉辦各項活動之下，生意超乎預期，只是沒想到又碰上了疫情，為此發展外送服務，「攤商們也有永續經營概念；一起回到原本的家。」

新南門大樓為地上12層、地下5層的建築，採用鋼骨鋼筋混凝土建築，當中，南門市場為地上2層到地下2層，地上3樓以上則是由台北市府相關機關入駐。

陳俊安表示，新南門市場使用智慧畫節能設備，也配合攤位大小進行動線規劃，設計方面也在大門保留原有的龍紋圖騰壁畫記憶，而租金成本也會依照固定公式進行收費；中繼市場這塊地會在年底前將建物拆除，返還國有財產署。

此外，台北市議員郭昭巖建議，由於市場與行政大樓連棟，在一樓要設置清楚的標示，方便民眾分流。台北市市場處長陳庭輝說，蓋好大樓之後，內部相關設施也會待攤商進駐後，實際運作來慢慢調整。

「南門市場能成為南門市場，都是攤商的功勞。」陳庭輝也有感，任職市場處16年，第一個碰到整修的正是南門市場，整修後又有耐震與海砂問題，前後經歷配合捷運萬大線、尋覓中繼市場、疫情也終於等到新大樓完工，會將這段歷程紀錄下，作為日後市場改建SOP的典範。