南門中繼市場今天最後營業 新南門10月7日試營運

南門中繼市場營運至今天，新南門市場大樓10月7日開始試營運。今天適逢中秋節，很多民眾到場採購蔬菜肉品，熟食攤更是大排長龍。南門中繼市場上午特别舉辦「南門市場暫别感恩活動」，限量發售的2000份新市場九折購。

南門市場自治會長王銓國表示，當初承諾攤商一定帶領大家回到新市場，也承諾消費者不管以前、現在、未來都可以買到南門好味道，今天的暫別活動是感謝民眾對南門市場的支持，之後也與大家相約全新南門市場再相見，共同見證「屬於我們的南門市場」。