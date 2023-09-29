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南門中繼市場今天最後營業 新南門10月7日試營運
南門中繼市場營運至今天，新南門市場大樓10月7日開始試營運。今天適逢中秋節，很多民眾到場採購蔬菜肉品，熟食攤更是大排長龍。南門中繼市場上午特别舉辦「南門市場暫别感恩活動」，限量發售的2000份新市場九折購。
南門市場自治會長王銓國表示，當初承諾攤商一定帶領大家回到新市場，也承諾消費者不管以前、現在、未來都可以買到南門好味道，今天的暫別活動是感謝民眾對南門市場的支持，之後也與大家相約全新南門市場再相見，共同見證「屬於我們的南門市場」。
南門市場一直是老臺北人和美食饕客的首選，提供各式各樣的南北乾貨、獨門配菜、熟飲食和地力特產等，南門市場還榮獲經濟部認證五星市場，是臺北歷史最悠久的公有傳統市場之一。經過長達4年的中繼市場經營，随著市場大樓的完工，所有254 攤商將重新遷回最熟悉的原址，與民眾相約一起在全新南門市場再相見。
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