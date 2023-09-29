中秋烤肉注意用具 新北抽查200件24件商品標示不合格

今天是中秋連假第一天，不少民眾張羅採買烤肉相關用品。新北市經發局針對轄內販賣烤肉用具業者做商品標示專案抽查，總計抽查200件，其中24件標示不合格，不合格率達12%。

經發局表示，本次專案共抽查200件商品，其中有24件不合格，主要違規情形以未標示製造商或進口商資訊（名稱、地址、電話）、主要成分或材料、淨重、容量、數量或度量、製造年月、原產地等為大宗。經發局已依「商品標示法」規定輔導業者限期改善，逾期未改善者，將依法開罰2萬至20萬元罰鍰，嚴重者將函令下架並公告業者名稱。

經發局長表示，民眾在購買木炭、火種、夾子、卡式爐、噴火槍、廚房用具等烤肉用具商品時，往往只留意商品外觀及價格，鮮少注意商品是否有完整標示。選購商品前應留意商品是否有完整標示，如製造商或進口商、主要成分或材料、原產地等資訊。

另外，像是卡式爐、噴火槍等會產生明火商品，因具有危險性，應標示「用途」、「使用與保存方法」及「其他應注意事項」等資訊來提醒消費者，避免潛在危險發生。

經發局呼籲，商品標示是商品的身分證，保障消費者對商品「知的權利」，民眾在購買烤肉用具商品時也要注意所使用的商品品質與使用安全，購買前應看清楚標示內容，拒絕購買來路不明、標示不全商品，如此才能保障自身權益與公共安全。