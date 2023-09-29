找到了！北市重慶北路3段數次嚴重淹水 議員曝是這原因

台北市政府積極改善淹水情況，但今年8月北市大同區重慶北路3段，卻嚴重淹水數次，一直無法獲得改善。北市議員陳炳甫發現，竟是當地有兩處地下水管道，被數個管線管線障礙橫越，阻攔水流，還包含中華電信的管線，且要耗費2年才能遷移阻擋水流的管線，他要求北市府要立即改善。北市水利處指出，已要求中華電信年底前將管線拆除。

陳炳甫說，水利處在地方開協調會時，得知中華電信說要耗費2年才能遷移阻擋水流的管線，但如果這2年內再度因豪大雨而造成淹水，誰該負責？水利處應與中華電信協商，務必於最短時間內完成遷移。

北市重慶北路3段，數次淹水，其中根據水利處調查報告，8月10日午後熱對流，下午1時50分前後在文山及南港區 一帶開始發展，下午2時30分起北市西面一帶有顯著雨勢。其中中山、士林、 大同、中正及萬華區時雨量均超過50毫米，最大時雨量為大同區太平國小站106毫米。

陳炳甫說，雖然水利處報告提到，當日短延時強降雨強度，時雨量達到106毫米，超過設計保護標準78.8毫米，但他建議，市府應針對易淹水地區進行加深側溝的改善工程，提升排水能量，以應付極端氣候的強降雨，避免淹水事件一再發生。

北市水利處表示，水利處為釐清積水原因，已進行側溝高程測量及系統縱走調查，發現排水系統遭管線橫越阻礙排水狀況，水利處已會勘釐清管線權屬單位並列管改善期程，減少後續積水風險。

另外，為釐清重慶北路3段排水設施內遭管線橫越狀況，今年7月及8月分別辦理重慶北路管線橫越會勘，釐清3處橫越管線所屬為台電公司、自來水公司及中華電信公司，並已要求相關管線單位提報改善計畫及期程。