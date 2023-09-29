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平均年齡47歲 台北漁產公司職場友善中高齡員工獲獎

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市舉辦第一屆中高齡者暨高齡者友善企業認證頒獎，漁產公司董事長鄭世維（右）代表領獎。圖／台北漁產公司提供
台北市舉辦第一屆中高齡者暨高齡者友善企業認證頒獎，漁產公司董事長鄭世維（右）代表領獎。圖／台北漁產公司提供

台北市舉辦第一屆中高齡者暨高齡者友善企業認證頒獎，共有76家企業獲獎。當中，台北漁產公司榜上有名，漁產公司董事長鄭世維表示，由於從業人員平均年齡47歲，為了使員工在工作及生活取得平衡，提供有薪陪子女產假、員工子女課後能帶來辦公室照顧及年節開放彈性下班等政策。

隨著2025年超高齡社會即將到來，友善中高齡者投入職場的企業也應受表揚。鄭世維說，漁產公司的營運性質特殊，多數員工年齡層偏中高岭，因此提供「安全、友善」職場環境是首要課題，公司也替員工著想設計優於法規的措施。

同時，他也說，為了鼓勵中高齡者重返職場，公司也開發新職務，回聘退休人員擔任技術指導，且不斷更新作業場域的設備及設施，要讓員工能安心、穩定就業。

鄭世維強調，很榮幸通過中高齡者暨高齡者友善企業認證，漁產公司未來也將持續打造有溫度的工作職場、青銀共事的友善空間，創造勞資雙贏，「員工認真打拚之餘，也享有自我空間。」

高齡者 重返職場 中高齡

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